Công an hỗ trợ người dân nhận lại 140 triệu đồng chuyển nhầm

TPO - Sau khi chuyển nhầm 140 triệu đồng vào tài khoản của một người khác, anh Lê Cảnh Quỳnh (trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, TP. Huế) đã nhờ công an địa phương hỗ trợ để nhận lại tài sản kể trên.

Ngày 25/3, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, Công an xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) vừa phối hợp cùng Công an phường Hương Phong (quận Thuận Hóa, TP. Huế) hỗ trợ một người dân nhận lại số tiền 140 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, anh Lê Cảnh Quỳnh (trú tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền) trình báo về việc chuyển nhầm số tiền 140 triệu đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Ngọc Phước (phường Hương Phong, quận Thuận Hóa). Tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Thọ đã nhanh chóng xác minh vụ việc.

Sau khi được lực lượng công an liên hệ và trao đổi, anh Phước xác nhận tài khoản của mình có nhận số tiền nêu trên và đã tự nguyện chuyển lại toàn bộ cho cơ quan công an để trả về cho anh Quỳnh.

Nhận lại số tiền, anh Quỳnh xúc động viết thư cảm ơn lực lượng công an hai địa phương đã kịp thời hỗ trợ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước hành động trung thực, đáng quý của anh Phước.