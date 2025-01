Cô gái trả lại 1,7 tỉ đồng cho người chuyển khoản nhầm

TPO - Sau khi bất ngờ nhận được 1,7 tỉ đồng từ tài khoản lạ, một cô gái ở Hà Tĩnh đã đến cơ quan công an trình báo. Vào cuộc, công an xác định số tiền này do một người ở Hà Nội chuyển nhầm.