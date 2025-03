Công an xã giúp một công ty nhận lại 7 tỷ đồng chuyển nhầm

TPO - Ngày 21/3, Công an xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ một công dân đang sinh sống tại địa phương này trả lại 7 tỷ đồng tiền chuyển nhầm cho một doanh nghiệp.

Ngày 21/3, Công an xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đề nghị của anh Phạm Văn Xuân (SN 1982, ở thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập) về việc vào ngày 20/3/2025, tài khoản ngân hàng của anh nhận được số tiền 7 tỷ đồng do tài khoản có tên là Công ty Cổ phần Tập đoàn SP chuyển. Anh Xuân đã đến đề nghị Công an xã Việt Lập hỗ trợ xác minh để chuyển trả lại số tiền trên.

Tiếp nhận thông tin, Công anxã Việt Lập đã báo cáo và được cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang trực tiếp đến hỗ trợ, phối hợp xác minh sự việc.

Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn SP và ngân hàng đã đến trụ sở Công an xã Việt Lập để làm việc, cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc được hỗ trợ nhận lại số tiền trên. Trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng, các bên liên quan đã thực hiện xong thủ tục và chuyển trả đầy đủ 7 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn SP.