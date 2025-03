Cục Truyền thông CAND chung tay hỗ trợ xây nhà cho các gia đình khó khăn

TPO - Chiều 19/3, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Hoa sen tổ chức trao quà tặng gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Trong ngôi nhà dột nát, bà Lữ Thị Thiêm cho biết, hiện gia đình hiện rất khó khăn, cả gia đình bà không thể lao động kiếm sống, cuộc sống đều nhờ vào sự hỗ trợ mọi người. Chồng bà Thiêm là ông Phạm Văn Nhẫn sức khỏe yếu, không lao động được; còn con gái bà học tới lớp 5 thì phải nghỉ vì bệnh, không theo được chương trình. Trước hoàn cảnh của gia đình bà Thiêm, đoàn công tác của Cục Truyền thông CAND, Công an tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Hoa sen đã quyết định trao tặng gia đình bà Thiêm số tiền 50 triệu đồng. Số tiền này được chuyển cho UBND xã đưa vào chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, để địa phương cùng các nhà hảo tâm quân tiếp tục hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Thiêm. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Cục Truyền thông Công an nhân dân và Công an tỉnh Thanh Hóa cũng hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho gia đình bà Thiêm. Ông Lê Đức Tiến - Phó chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, cho biết ngày 20/3, huyện Lang Chánh phối hợp với các cơ quan chức năng đồng loạt khởi công xây dựng công trình nhà ở cho các hộ nghèo, hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Phấn đấu đến tháng 9/2025, huyện Lang Chánh hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; góp phần ổn định đời sống cho người dân vùng cao, góp phần phát triển kinh tế địa phương”. Trong cùng ngày, Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức chuyến đi thực tế cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh. Thiếu tướng Trần Thanh Phong - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, đoàn công tác sẽ chia làm 2 tổ (một tổ đi thực tế tại khu vực miền núi, một tổ tại khu vực miền biển) với những nội dung tuyên truyền về kết quả sau gần 3 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Thanh Hà