Xe chở vật liệu ‘tung hoành’ trên tỉnh lộ, khiến người dân khiếp đảm

TPO - Thời gian qua, trên tuyến tỉnh lộ 624 đoạn qua xã Hành Minh (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), từng đoàn xe tải chở vật liệu phục vụ thi công cao tốc Bắc Nam nối đuôi nhau chạy với tốc độ cao, cuốn bụi mù mịt, lấn làn, chèn ép cả người đi đường,… tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Mỗi ngày trên tuyến tỉnh lộ 624 đoạn qua xã Hành Minh (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) có hàng trăm lượt xe tải hạng nặng chở đất chở đất từ mỏ Hành Minh phục vụ thi công tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía đông, giai đoạn 2021-2025) nối đuôi nhau chạy từ sáng sớm đến chiều muộn.

Tại tuyến đường này, chỉ trong vài phút, PV đã ghi nhận hàng chục xe tải lớn nối đuôi nhau vào mỏ đất Hành Minh để “bốc hàng”. Các xe bóp còi inh ỏi, chạy với tần suất dày đặc, từ 5-7 chiếc nối đuôi nhau, khiến bụi bay mù mịt, cuộc sống của hàng trăm hộ dân bên đường bị đảo lộn.

Một số xe còn chở “có ngọn” chạy với tốc độ cao, lấn làn, chèn ép cả người đi đường. Người dân tham gia giao thông phải ép sát vào lề mỗi khi có xe tải đi ngang qua. Thậm chí nhiều nhà dân phải đóng quán, đóng cửa để hạn chế bụi bay vào nhà.

Điều đáng nói là, khi có lực lượng CSGT, thanh tra giao thông tuần tra, kiểm soát thì các tải chở đất bỗng dưng “ngoan” hẳn. Một số xe chạy rất chậm, thậm chí dừng hoạt động. Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng chức năng, đoàn xe chở đất lại tung hoành, phóng nhanh vượt ẩu, khiến ai cũng bức xúc.

Người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan, nhưng tình trạng xe chạy nối đuôi nhau, phóng nhanh, lấn làn vẫn không hề thuyên giảm. “Những ngày có lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát thì các xe “ngoan ngoãn” chạy chậm, nhưng khi “vắng bóng” thì đâu lại vào đấy… người dân sống dọc tuyến đường ai cũng nớp nớp lo sợ”, ông Phan Phú Tấn (trú xã Hành Minh) bức xúc.

Theo nhiều hộ dân, họ không phản đối việc vận chuyển vật liệu phục vụ công trình trọng điểm quốc gia. Nhưng các xe chạy như hiện nay là quá nguy hiểm. Đã có nhiều vụ tai nạn, va chạm xảy ra, nhưng tình trạng này vẫn không được xử lý triệt để. Một số hộ dân buôn bán dọc đường phải dùng bạt để che chắn bụi. Thậm chí nhiều nhà phải đóng cửa cả ngày để hạn chế bụi bay vào nhà.

Ông Nguyễn Văn Sáu (trú xã Hành Minh) cho hay, các đơn vị vẫn tưới nước đường thường xuyên, nhưng tưới thì bùn, không tưới thì bụi, công trình trọng điểm quốc gia thì dân rất ủng hộ nhưng phải làm sao để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân chứ lâu dài như vậy người dân không chịu nổi, tội nhất là mấy cháu học sinh, tan trường ra về, bụi bay nhuộm luôn cả áo...

“Người dân mong muốn lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các xe vi phạm, đồng thời có giải pháp hiệu quả hơn để giảm thiểu bụi bẩn và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này”, ông Sáu kiến nghị.

Ông Phạm Quốc Vương - Trưởng phòng KT&HT huyện Nghĩa Hành cũng thừa nhận, hiện nay, một số phương tiện chở vật liệu phục vụ cao tốc tham gia giao thông với lưu lượng khá lớn, dù không bằng thời điểm tham gia đắp nền đường và xây dựng tái định cư song số lượng vẫn còn lớn.

“Trước tình trạng này, để đảm bảo an toàn giao thông, huyện đã kiến nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu. Đồng thời, có phương án điều tiết giao thông hợp lý nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân. Đặc biệt là tỉnh lộ 624 qua xã Hành Đức và Hành Minh”, ông Vương nói.