Long An: Dân bất an vì những 'hung thần' phóng nhanh, vượt ẩu

Huyện Đức Hòa, Long An được xem như đại công trường xây dựng, với hàng chục dự án lớn nhỏ đang được triển khai thi công. Kéo theo đó, hàng trăm phương tiện chở đất, cát, đá… phóng nhanh, vượt ẩu trên các tuyến đường khiến người dân khiếp sợ.

Ám ảnh xe tải trên đường

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, những ngày qua trên các tuyến đường tỉnh 824, 825, 830, quốc lộ N2, nhiều chiếc xe ben chở cát, đá, vật liệu xây dựng, kể cả xe container, xe đưa rước công nhân chạy tốc độ nhanh, bất chấp biển báo tốc độ. Nhiều tài xế còn chạy lấn làn, vượt ẩu.

Chiều 6/12, dù xe cộ lưu thông trên đường tỉnh 824 khá nhiều, nhưng ô tô tải BKS 50H - 211.86 chạy qua đoạn thị trấn Đức Hòa với tốc độ rất nhanh. Tài xế này còn chạy lấn làn, lấn tuyến, vượt ẩu lên các xe trước, không khác gì "hung thần xa lộ" khiến người đi đường hú vía.

Ông Trần Văn Cường (50 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) cho biết: "Nhiều tài xế lưu thông trên đường tỉnh 824 này chạy ẩu lắm. Dù vào khu dân cư, có đông người qua lại nhưng họ không giảm tốc độ. Có lúc, 2 xe tải chạy song song nên lấn sang chiều ngược lại, nguy cơ tai nạn rất cao".

Theo ông Cường, dù lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT nhưng tình trạng xe tải, xe container, xe đưa rước công nhân chạy tốc độ cao, thiếu quan sát dẫn đến TNGT vẫn xảy ra.

Khoảng 7h30 sáng 31/10, tại cổng Khu công nghiệp Tân Đức, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa xảy ra vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ. Thời điểm này, xe container mang BKS 51C - 640.25 lưu thông trên đường tỉnh 825.

Khi tài xế cho xe rẽ vào cổng Khu công nghiệp Tân Đức đã va chạm với xe đạp do bà Nguyễn Thị Viến (57 tuổi, ngụ ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) điều khiển khiến bà Viến ngã xuống đường, bị bánh xe container cán qua người, tử vong tại chỗ.

Hay như vụ ngày 10/10, trên đường tỉnh 830, gần dốc cầu Sông Tra xảy ra vụ tai nạn giữa xe container BKS 22H - 011.22 và người đi bộ, nạn nhân là chị Cao Kim Tú (46 tuổi, trú huyện Đức Hòa) tử vong tại chỗ.

Tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo ATGT

Ông Nguyễn Thành Tâm (53 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) cho biết, mỗi khi lưu thông trên đường gặp xe ben, ông cũng như nhiều người khác phải chủ động né, vì tài xế chạy nhanh và ẩu: "Tôi đã chứng kiến những vụ TNGT xảy ra thương tâm. Trường hợp nhẹ thì hư xe, gãy chân do né tránh rồi tự té. Người nặng hơn bị các "hung thần" va phải, có vụ dẫn đến mất mạng".

Theo đại diện Đội CSGT huyện Đức Hòa, tình trạng xe tải, xe container và một số phương tiện khác lấn làn, lấn tuyến vượt ẩu là một trong những nguyên nhân chính gây mất ATGT trên các tỉnh lộ 823, 824, 825. Từ đầu năm đến nay, Đội đã lập biên bản vi phạm 3.453 trường hợp, phạt trên 12 tỷ đồng, tước 942 giấy phép lái xe các loại.

Sắp tới, đơn vị thường xuyên tổ chức các chuyên đề tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến tốc độ, nồng độ cồn, lấn làn, lấn tuyến vượt ẩu trên toàn tuyến đường trên địa bàn.

"Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Tuy nhiên, địa bàn huyện Đức Hòa rộng với 17 xã, 3 thị trấn, lại giáp ranh với 3 huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh của TP.HCM, có nhiều khu cụm, công nghiệp, lưu lượng xe rất lớn. Hệ thống giám sát camera phạt nguội chưa có cũng gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý", vị này cho biết.

Theo ông Lê Thành Phong, quyền Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, Trưởng Ban ATGT huyện, đơn vị thường xuyên chỉ đạo các lực CSGT, TTGT tuần tra, kiểm soát, xử lý xe chở quá tải trọng, phóng nhanh, vượt ẩu nguy cơ mất ATGT. Ban ATGT huyện đã có kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo lực lượng CSGT tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 50, quốc lộ 62, quốc lộ N2 và các tuyến đường tỉnh trọng điểm, phức tạp về trật tự ATGT. "Kỳ vọng từ đây các vi phạm sẽ được ngăn chặn, xử lý nghiêm, để người dân không còn cảm thấy bất an mỗi khi ra đường", ông Phong nói.

Báo cáo của Ban ATGT huyện Đức Hòa cho thấy, 10 tháng năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 29 vụ TNGT, làm chết 26 người và bị thương 7 người. Nguyên nhân chủ yếu là do không chú ý quan sát, chuyển hướng, vượt sai quy định, lấn làn đường... So cùng kỳ năm 2022, TNGT tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, người chết và bị thương.

