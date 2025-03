CSGT Bắc Giang xử phạt hơn 5 tỷ đồng vi phạm sau 10 ngày

TPO - Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang, sau 10 ngày tiếp quản thêm nhiệm vụ từ công an cấp huyện, cơ quan này tổ chức gần 500 ca tuần tra kiểm soát, xử phạt hơn 5 tỷ đồng tiền vi phạm.

Theo đó, từ ngày 1/3, khi không tổ chức công an cấp huyện, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thực hiện.

Trao đổi với PV Tiền Phong vào sáng 13/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sau 10 ngày bỏ công an cấp huyện (từ 1/3 đến 11/3), Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Giang đã tổ chức gần 500 ca tuần tra kiểm soát các địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Giang xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tổng số tiền phạt hơn 5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 49 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 293 trường hợp, tạm giữ 538 trường hợp (gồm 20 ô tô, 516 mô tô, 2 phương tiện khác).

Trong số những trường hợp bị xử lý có 468 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 228 trường hợp vi phạm tốc độ; 29 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe.

Để thuận tiện cho người dân sau khi bỏ cấp huyện, Công an tỉnh Bắc Giang bố trí 6 địa điểm tiếp nhận xử lý vi phạm giao thông. Cụ thể, địa điểm số 7, đường Xương Giang, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang. Địa điểm số 384 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang.

Trụ sở Công an huyện Sơn Động (cũ) ở số 8 đường Trần Nhân Tông, thị trấn An Châu. Trụ sở Công an huyện Yên Thế (cũ) ở số 25, tổ dân phố Đề Nắm, thị trấn Phồn Xương.

Trụ sở Công an huyện Hiệp Hòa (cũ) ở số 43, đường Trường Chinh, tổ dân phố Đông Ngàn, thị trấn Thắng. Trụ sở Công an thị xã Chũ (cũ) ở tổ dân phố Trần Phú, phường Chũ.