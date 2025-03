Công an Bắc Giang bố trí điểm giải quyết thủ tục hành chính sau khi bỏ cấp huyện.

TPO - Công an tỉnh Bắc Giang đã bố trí các điểm sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến, sau khi chấm dứt hoạt động công an cấp huyện.

Theo đó, kể từ ngày 3/3, các thủ tục liên quan đến lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ được công an cấp tỉnh, cấp xã thực hiện. Đối với lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự sẽ do công an cấp xã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Trên địa bàn tỉnh, công an tỉnh Bắc Giang bố trí 12 điểm để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về cấp, quản lý căn cước; định danh và xác thực điện tử cho công dân; trong đó mỗi huyện, thị xã có 1 điểm, riêng ở thành phố Bắc Giang sẽ có 2 điểm tiếp nhận, giải quyết.

Cụ thể, tại thành phố Bắc Giang ở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (trụ sở Cảnh sát, đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Bắc Giang) và trụ sở của công an phường Nham Biền, trụ sở của Công an phường Ngô Quyền. thị xã Việt Yên bố trí địa điểm trụ sở công an thị xã Việt Yên. thị xã Chũ ở trụ sở Công an thị xã Chũ. Huyện Lục Nam ở trụ sở Công an thị trấn Đồi Ngô. Huyện Lục Ngạn ở trụ sở Công an huyện Lục Ngạn. Huyện Sơn Động ở trụ sở Công an huyện Sơn Động. Huyện Hiệp Hòa ở trụ sở Công an thị trấn Thắng. Huyện Lạng Giang ở trụ sở Công an huyện Lạng Giang. Huyện Tân Yên ở trụ sở công an huyện Tân Yên. Huyện Yên Thế ở trụ sở Công an huyện Yên Thế.

Riêng đối với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về cấp, quản lý Căn cước cho các công dân đăng ký cư trú trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Giang.

Trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, các thủ tục trình báo mất hộ chiếu phổ thông, trình báo mất giấy thông hành, trình báo mất thẻ ABTC tiếp tục thực hiện ở cấp xã. Riêng thủ tục xác nhận thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam trước đây phân cấp cho Công an cấp huyện, từ ngày 1/3 sẽ do Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập Bộ Công an giải quyết.

Thủ tục hành chính đề nghị cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ; phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở; phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân cũng được chuyển từ cấp huyện về Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận và giải quyết.

Đối với lĩnh vực đăng ký xe, những xã đã được phân cấp giải quyết thủ tục đăng ký xe mô tô trước đây sẽ thực hiện thêm nhiệm vụ giải quyết thủ tục đăng ký xe ô tô. Địa điểm đăng ký xe tại Công an cấp huyện trước đây được chuyển về Công an xã, phường, thị trấn. Riêng thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.