Từ Malaysia về Việt Nam để trả lại tiền cho người chuyển nhầm

TPO - Sau khi nhận được hơn 68 triệu đồng từ một tài khoản lạ, chị Trần Thị Kim Ngân từ Malaysia đã về Vĩnh Long để trình báo công an và trả lại cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 10/9, khi đang ở Malaysia, chị Trần Thị Kim Ngân (SN 1990 tuổi, ngụ xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) bất ngờ nhận thấy tài khoản của mình nhận được số tiền hơn 68 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Chị Kim Ngân trả lại tiền cho người chuyển nhầm. Ảnh: La Mil

Với mong muốn trả lại tài sản cho người chuyển khoản nhầm, chị Ngân đã từ Malaysia về Việt Nam và đến Công an xã Trà Ôn để trình báo. Sau khi kiểm tra, xác minh, Công an xã Trà Ôn xác định người chuyển khoản nhầm là chị Lê Thị Vân Em (SN 1987, ở xã Vĩnh Thành, tỉnh An Giang).

Ngày 26/9, tại Công an xã Trà Ôn, chị Trần Thị Kim Ngân đã trao lại số tiền trên cho chị Vân Em dưới sự chứng kiến của cán bộ công an xã.

Vui mừng khi nhận được nhận lại tiền, chị Vân Em gửi lời cảm ơn đến chị Trần Thị Kim Ngân và công an xã.