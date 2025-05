Nam công nhân bất ngờ nhận được gần nửa tỷ đồng trong tài khoản

TPO - Tài khoản bất ngờ nhận được 450 triệu đồng, anh công nhân quê ở tỉnh Nghệ An, hiện đang làm việc tại Quảng Nam liền báo công an để xác minh liên hệ trả lại người chuyển nhầm.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, công an xã Bình Phục vừa biểu dương anh Cao Xuân Khánh (39 tuổi, trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; đang làm công nhân trên địa bàn xã Bình Phục) vì hành động đẹp khi bất ngờ nhận được gần nửa tỷ đồng trong tài khoản.

Trước đó, lúc 8h sáng ngày 26/4/2025, anh Cao Xuân Khánh (39 tuổi, trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; hiện đang làm công nhân trên địa bàn xã Bình Phục) đã đến Công an xã Bình Phục để trình báo về việc tài khoản ngân hàng Vietcombank của anh bất ngờ nhận được số tiền 450 triệu đồng vào chiều ngày 25/4/2025. Số tiền này được chuyển từ một tài khoản lạ mang tên Lê Thị H., thuộc ngân hàng Sacombank.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Phục đã khẩn trương tiến hành xác minh. Qua xác minh, chủ tài khoản gửi nhầm là chị Lê Thị H. (41 tuổi, trú tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Làm việc với Công an xã, chị H. xác nhận do sơ suất trong quá trình giao dịch nên đã chuyển nhầm số tiền lớn nói trên vào tài khoản của anh Khánh.

Với sự phối hợp kịp thời giữa Công an xã Bình Phục, ngân hàng và sự hợp tác thiện chí từ anh Cao Xuân Khánh, số tiền 450 triệu đồng đã được hoàn trả lại cho chị H. ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Sau khi nhận lại tiền, chị H. bày tỏ cảm ơn anh Khánh và lực lượng Công an xã Bình Phục. Công an xã Bình Phục ghi nhận và biểu dương hành động trung thực, nghĩa tình của anh Cao Xuân Khánh.