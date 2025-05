Người đàn ông bất ngờ nhận được nửa tỷ đồng từ tài khoản lạ

TPO - Bất ngờ tài khoản ngân hàng nhận được hàng trăm triệu đồng không rõ nguồn gốc, anh Lê Văn Khoa (30 tuổi, trú xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã trình báo cho Công an xã Tân Thắng để trả lại cho người chuyển khoản nhầm.

Cụ thể vào khoảng 15 giờ ngày 8/5, Công an xã Tân Thắng tiếp nhận tin báo của anh Lê Văn Khoa (30 tuổi, trú xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) về việc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, tài khoản Vietcombank của anh bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng không rõ nguồn gốc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Thắng đã nhanh chóng xác minh thông tin người chuyển khoản nhầm số tiền trên vào tài khoản anh Khoa là chị Hoàng Thị Trang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tân Thắng đã liên lạc với chị Hoàng Thị Trang và được biết, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 8/5, trong khi đang đi công việc ở xa, chị Trang có thực hiện giao dịch chuyển khoản cho một người bạn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giao dịch, chị nhập nhầm tài khoản anh Khoa, vì vậy số tiền trên đã được chuyển đến cho anh Khoa.

Sau đó, chị Trang cũng đã cung cấp cho Công an xã Tân Thắng đầy đủ các thông tin về giao dịch chuyển khoản, đồng thời chị Trang đã giao anh Hồ Công Toàn (con trai chị) đến liên hệ và làm việc với Công an xã Tân Thắng để nhận lại số tiền trên.

Thay mặt gia đình, anh Toàn đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Tân Thắng, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng công an khi đã giúp gia đình anh nhanh chóng nhận lại số tiền lớn bị chuyển nhầm.

Ngày 16/5, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trong quá trình nhập số tài khoản để thực hiện giao dịch, bà Trần Thị Dung (45 tuổi, trú phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đã vô tình chuyển nhầm hơn 100 triệu đồng vào tài khoản của người lạ.

Tương tự, vào ngày 9/4, bà Dung thực hiện giao dịch qua ứng dụng ngân hàng và chuyển nhầm số tiền 101,5 triệu đồng vào tài khoản có tên Nguyễn Văn Năng.

Ông Nguyễn Văn Năng phối hợp cùng Công an thị trấn Ma Lâm hoàn trả số tiền chuyển nhầm cho chủ nhân.

Khi phát hiện sự nhầm lẫn, bà Dung đã đến trình báo với Công an phường An Bình. Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Bình đã liên hệ và phối hợp với Công an thị trấn Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), nơi ông Nguyễn Văn Năng cư trú.

Sau đó, Công an thị trấn Ma Lâm đã khẩn trương xác minh và thông báo đến người được chuyển nhầm. Đến ngày 15/5, ông Nguyễn Văn Năng đã trao trả toàn bộ số tiền trên để Công an thị trấn Ma Lâm hỗ trợ người chuyển nhầm được nhận lại theo đúng quy trình.

Sau khi nhận được số tiền trên, bà Dung đã viết thư cảm ơn và gửi đến lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận và Công an thị trấn Ma Lâm. T

