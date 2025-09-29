Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vĩnh Long có hơn 5.000 trường hợp nhận khen thưởng cấp Nhà nước

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 29/9, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Tổng hợp phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, toàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 5.000 tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng cấp Nhà nước.

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết thi đua đã trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới, sáng tạo. Từ các phong trào thi đua yêu nước, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội.

vl.jpg
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tuyên dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Trong 5 năm qua (2020-2025), về khen thưởng cấp Nhà nước, toàn tỉnh Vĩnh Long có 167 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 4.288 trường hợp được Thủ tướng tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng 591 Huân chương các loại và có 13 Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Cùng thời gian, tỉnh Vĩnh Long cũng tặng Cờ thi đua cho 993 tập thể, 5.719 đơn vị đạt Tập thể lao động xuất sắc, 2.171 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 55.777 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Các tham luận tại Đại hội cho thấy các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương, như xây dựng nông thôn mới, thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...

Đại hội cũng thông qua danh sách đại biểu của tỉnh Vĩnh Long tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 47 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #thi đua yêu nước #khen thưởng #phong trào thi đua #đại hội thi đua #Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Xem thêm

Cùng chuyên mục