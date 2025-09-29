Vĩnh Long có hơn 5.000 trường hợp nhận khen thưởng cấp Nhà nước

TPO - Ngày 29/9, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Tổng hợp phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, toàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 5.000 tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng cấp Nhà nước.

Ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết thi đua đã trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới, sáng tạo. Từ các phong trào thi đua yêu nước, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tuyên dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Trong 5 năm qua (2020-2025), về khen thưởng cấp Nhà nước, toàn tỉnh Vĩnh Long có 167 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 4.288 trường hợp được Thủ tướng tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng 591 Huân chương các loại và có 13 Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Cùng thời gian, tỉnh Vĩnh Long cũng tặng Cờ thi đua cho 993 tập thể, 5.719 đơn vị đạt Tập thể lao động xuất sắc, 2.171 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 55.777 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Các tham luận tại Đại hội cho thấy các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương, như xây dựng nông thôn mới, thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...

Đại hội cũng thông qua danh sách đại biểu của tỉnh Vĩnh Long tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 47 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.