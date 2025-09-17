Đề nghị làm cầu qua kênh Quan Chánh Bố nối các xã đảo ở Vĩnh Long

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long trả lời cử tri về việc mở rộng Quốc lộ 53B và xây dựng cầu qua kênh Quan Chánh Bố để nối liền các xã đảo.
Cụ thể, cử tri tỉnh Vĩnh Long đề nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ bố trí vốn mở rộng Quốc lộ 53B từ Thiền viện Trúc Lâm đến Dân Thành để tránh tình trạng ngập nước, thúc đẩy phát triển du lịch biển trên địa bàn phường Trường Long Hòa.
Cử tri cũng đề nghị sớm xây dựng cây cầu bắc qua kênh đào Quan Chánh Bố, nối liền các xã đảo để tạo điều kiện cho người dân được đi lại được thuận lợi và lưu thông hàng hóa dễ dàng hơn.
Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng cho biết theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ, Quốc lộ 53B nằm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều dài khoảng 39 km, quy mô quy hoạch là đường cấp III-IV, 2-4 làn xe.
Thực hiện Nghị định 165/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, sau khi thống nhất với địa phương, Bộ Xây dựng đã đề nghị và Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 214 ngày 24/6/2025 điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (trong đó có Quốc lộ 53 và Quốc lộ 53B) từ Bộ Xây dựng về UBND tỉnh Trà Vinh (nay là Vĩnh Long).
Về kiến nghị xây dựng cầu qua kênh Quan Chánh Bố, Bộ Xây dựng thống nhất cần thiết xây dựng các cầu thay cho các phà Láng Sắt, Kênh Tắt trên Quốc lộ 53 và phà Kênh 6 trên Quốc lộ 53B để kết nối 4 xã đảo thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long).
“Hiện nay UBND tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo trì và đầu tư Quốc lộ 53 và Quốc lộ 53B nên đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến với UBND tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu, bố trí vốn đầu tư mở rộng Quốc lộ 53B và đầu tư các cầu nêu trên. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Vĩnh Long trong quá trình thực hiện” - Bộ Xây dựng cho hay.
Kênh Quan Chánh Bố được hình thành hơn 200 năm trước để dẫn nước sông Hậu từ cửa Định An vào rửa mặn đồng lầy Láng Sắc. Năm 2016, dự án đào mới kênh Tắt hoàn thành, nối liền kênh Quan Chánh Bố ra biển. Tuyến kênh này được xem là "con rồng thứ 10" của Đồng bằng sông Cửu Long, kỳ vọng tạo đột phá phát triển giao thông vận tải thủy của vùng. Tuy nhiên, sau bao năm tình hình vẫn khó khăn do tình trạng bồi lắng nghiêm trọng xảy ra trên tuyến kênh này, hàng năm ngân sách tốn hàng trăm tỷ đồng để duy tu, nạo vét...