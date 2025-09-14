Vĩnh Long chi ngân sách gần 100 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội

TPO - HĐND tỉnh Vĩnh Long vừa thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí khoảng hơn 93 tỷ đồng cho 20 dự án nhà ở xã hội thực hiện trong 5 năm.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi khu đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án.

Trường hợp chủ đầu tư sử dụng quỹ đất ở trong phạm vi dự án nhà ở thương mại để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, thì nhà nước hỗ trợ chi phí đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc phần nhà ở xã hội.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, sau sáp nhập, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tăng mạnh.

Sau sáp nhập với Trà Vinh và Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long mới được giao chỉ tiêu số lượng căn hộ nhà ở xã hội phấn đấu thực hiện trong năm 2025 hơn 2.400 căn, giai đoạn 2026-2030 phấn đấu hoàn thành hơn 36.000 căn.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, tuy nhiên, số lượng dự án nhà ở xã hội triển khai mới và hoàn thành chưa đáp ứng được nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.

Một trong những nguyên nhân khó thu hút đầu tư tư nhân vào các dự án nhà ở xã hội là nhà đầu tư phải đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án (giao thông, chiếu sáng, thoát nước, xử lý nước thải…). Dẫn đến tăng chi phí xây dựng, tăng giá đối với các dự án nhà ở xã hội, ảnh hưởng đến phương án kinh doanh, thời gian hoàn vốn của nhà đầu tư; gián tiếp ảnh hưởng đến việc tiếp cận nhà ở của cán bộ, công chức, viên chức, người thu nhập thấp.

Sau khi sáp nhập, nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh tăng mạnh, đặc biệt tập trung tại khu vực trung tâm hành chính mới. Với số lượng khoảng gần 3.600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ các sở, ban, ngành, các cơ quan ngành dọc đến Vĩnh Long làm việc.

Do đó, cần có giải pháp khẩn trương, quyết liệt để thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển các dự án nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về chỗ ở để lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ổn định cuộc sống, an tâm công tác.

Dự tính thời gian thực hiện giải ngân nguồn vốn hỗ trợ là 5 năm từ 2026-2030 (do năm 2025 chưa có dự án hoàn thành toàn bộ để hỗ trợ theo Nghị quyết), với kinh phí khoảng hơn 93 tỷ đồng. Theo danh mục dự án nhà ở xã hội của tỉnh Vĩnh Long, có 20 dự án với tổng số căn dự kiến hơn 17.900 căn.