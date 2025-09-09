Chủ tịch Cần Thơ muốn giữ lao động ở lại quê nhà, không tha hương

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu cho rằng, cần phải quan tâm đến tạo việc làm cho người dân. Nếu không người dân sẽ tiếp tục đi làm ăn ở những nơi khác, ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục con cái cũng như các vấn đề xã hội. Sau hợp nhất, Cần Thơ có khoảng 4,2 triệu dân, nhưng thực tế sinh sống và làm việc trên địa bàn chỉ 3,2 triệu người, còn lại phải đi làm ăn xa.

Thông tin được lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ đưa ra tại lễ ký kết hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) chiều 9/9. Thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại Cần Thơ.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ và Tập đoàn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: CK

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Văn Lâu – Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, cho biết, sau sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, TP. Cần Thơ mới có dân số 4,2 triệu người. Tuy nhiên, thực tế có mặt ở địa phương chỉ khoảng 3,2 triệu người. Số còn lại đi làm ăn xa xứ, bởi thời gian qua tình hình phát triển kinh tế, đặc biệt nông nghiệp gặp những khó khăn do nhiều nguyên nhân như biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, đầu ra...

Theo ông Lâu, cần phải quan tâm đến tạo việc làm cho người dân, nếu không phát triển khoa học công nghệ, công nghiệp, chuyển đổi số, không tạo được việc làm, người dân sẽ tiếp tục đi làm ăn ở những nơi khác. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục con cái cũng như các vấn đề xã hội.

Do vậy, theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, ngay sau sáp nhập, lãnh đạo thành phố đã xác định, phải điều chỉnh lại cơ cấu kinh tế. Cụ thể, giảm tỷ trọng lĩnh vực nông nghiệp, tăng lĩnh vực công nghiệp và xây dựng lên 35% năm 2030. Mục đích nhằm tạo thêm việc làm cho người dân, tăng thu ngân sách, GDP đầu người, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 2 con số trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu. Ảnh: CK

TP. Cần Thơ cũng đặt mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ đóng góp trên 55% vào tăng trưởng kinh tế, tỷ trọng về giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đạt tối thiểu khoảng 30%; tốc độ tăng trưởng bình quân kinh tế tư nhân đạt được từ 10%/năm trở lên, phấn đấu trong nhiệm kỳ tới hoàn thành xây dựng đô thị thông minh.

“Lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến việc phải thay đổi tư duy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, ông Lâu nói.

Theo ông Lâu, Cần Thơ mới có nhiều dư địa phát triển về không gian và quy mô, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn đầu tư, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ kiến nghị cấp trên. Thành phố cũng kiến nghị với Trung ương về cơ chế đặc thù mới để thu hút đầu tư và phát triển.