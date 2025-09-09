Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Cần Thơ muốn giữ lao động ở lại quê nhà, không tha hương

Cảnh Kỳ

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu cho rằng, cần phải quan tâm đến tạo việc làm cho người dân. Nếu không người dân sẽ tiếp tục đi làm ăn ở những nơi khác, ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục con cái cũng như các vấn đề xã hội. Sau hợp nhất, Cần Thơ có khoảng 4,2 triệu dân, nhưng thực tế sinh sống và làm việc trên địa bàn chỉ 3,2 triệu người, còn lại phải đi làm ăn xa.

Thông tin được lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ đưa ra tại lễ ký kết hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) chiều 9/9. Thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại Cần Thơ.

tp-ct.jpg
Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ và Tập đoàn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: CK

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Văn Lâu – Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, cho biết, sau sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, TP. Cần Thơ mới có dân số 4,2 triệu người. Tuy nhiên, thực tế có mặt ở địa phương chỉ khoảng 3,2 triệu người. Số còn lại đi làm ăn xa xứ, bởi thời gian qua tình hình phát triển kinh tế, đặc biệt nông nghiệp gặp những khó khăn do nhiều nguyên nhân như biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, đầu ra...

Theo ông Lâu, cần phải quan tâm đến tạo việc làm cho người dân, nếu không phát triển khoa học công nghệ, công nghiệp, chuyển đổi số, không tạo được việc làm, người dân sẽ tiếp tục đi làm ăn ở những nơi khác. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục con cái cũng như các vấn đề xã hội.

Do vậy, theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, ngay sau sáp nhập, lãnh đạo thành phố đã xác định, phải điều chỉnh lại cơ cấu kinh tế. Cụ thể, giảm tỷ trọng lĩnh vực nông nghiệp, tăng lĩnh vực công nghiệp và xây dựng lên 35% năm 2030. Mục đích nhằm tạo thêm việc làm cho người dân, tăng thu ngân sách, GDP đầu người, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 2 con số trong nhiệm kỳ 2025-2030.

tp-lau.jpg
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu. Ảnh: CK

TP. Cần Thơ cũng đặt mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ đóng góp trên 55% vào tăng trưởng kinh tế, tỷ trọng về giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đạt tối thiểu khoảng 30%; tốc độ tăng trưởng bình quân kinh tế tư nhân đạt được từ 10%/năm trở lên, phấn đấu trong nhiệm kỳ tới hoàn thành xây dựng đô thị thông minh.

“Lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến việc phải thay đổi tư duy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, ông Lâu nói.

Theo ông Lâu, Cần Thơ mới có nhiều dư địa phát triển về không gian và quy mô, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn đầu tư, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ kiến nghị cấp trên. Thành phố cũng kiến nghị với Trung ương về cơ chế đặc thù mới để thu hút đầu tư và phát triển.

Cảnh Kỳ
#Chủ tịch Cần Thơ #tạo việc làm cho người dân #Tập đoàn VNPT #UBND TP Cần Thơ #ký kết #chuyển đổi số #đổi mới sáng tạo #khoa học công nghệ

Xem thêm

Cùng chuyên mục