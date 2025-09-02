Doanh nghiệp nêu loạt kiến nghị quan trọng trước áp lực thuế Mỹ

Áp lực với doanh nghiệp

Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong 7 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh (sau sáp nhập) sang thị Mỹ tiếp tục tăng, ước đạt 660 triệu USD, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm sữa dừa, nước cốt dừa, nước dừa, dừa tươi, thủy hải sản, dệt may, trái cây…

Chế biến cá tra xuất khẩu ở ĐBSCL. Ảnh: CK.

Tuy nhiên, từ ngày 1/8, Mỹ áp dụng mức thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa Việt Nam, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp (DN) xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long. Chi phí xuất khẩu tăng cao khiến giá bán tại thị trường Mỹ kém cạnh tranh hơn so với hàng hóa từ các quốc gia khác. Lợi nhuận giảm mạnh khi DN buộc phải hạ giá bán để giữ khách, thậm chí đối mặt nguy cơ thua lỗ. Một số đối tác nhập khẩu tại Mỹ tạm dừng hoặc hủy đơn hàng, dẫn đến tồn kho, chi phí phát sinh. Riêng mặt hàng tôm đông lạnh đang chịu cạnh tranh gay gắt từ Ấn Độ, Ecuador, Indonesia... còn có nguy cơ bị áp thêm các biện pháp phòng vệ thương mại.

Trước thực tế trên, cộng đồng DN kiến nghị Nhà nước một số giải pháp hỗ trợ tín dụng ưu đãi, giãn/hoãn thuế và bảo hiểm xã hội. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường thay thế như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông. Hỗ trợ đổi mới công nghệ, cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Kiến nghị Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan sớm đàm phán với phía Mỹ để xem xét lại mức thuế đối ứng.

UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, nửa đầu năm nay, tỉnh có hơn 1.000 DN đăng ký thành lập mới, giải thể 195 DN; thành lập mới 21 hợp tác xã, giải thể 15 hợp tác xã. Sản xuất nông nghiệp còn chịu nhiều tác động bất thường của thời tiết, một số sản phẩm chủ lực chậm phục hồi.

Chủ động thích ứng

Đại diện một DN xuất khẩu thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cho biết, tuy sản lượng xuất khẩu sang Mỹ của DN không nhiều (khoảng 10-12%), nhưng thị trường này rất tiềm năng, ổn định trong nhiều năm qua (kể cả giai đoạn dịch COVID-19). Nhờ đó, giúp DN tạo công ăn việc làm cho người lao động và tăng doanh số.

Tuy nhiên, với chính sách thuế của Mỹ, DN cũng chủ động tinh gọn quy trình sản xuất để giảm chi phí, đặt hàng nguyên phụ liệu ở mức vừa phải để không ảnh hưởng đến nguồn vốn. Đặc biệt, nỗ lực giữ vững và tăng doanh số ở các thị trường truyền thống như châu Âu, Trung Mỹ và một số quốc gia Đông Nam Á.

Xuất khẩu cá tra khó dự báo những tháng cuối năm. Ảnh: CK.

Một sản phẩm xuất khẩu chủ lực của ĐBSCL là cá tra, dù ít đối thủ cạnh tranh, nhưng tại Mỹ, mặt hàng này vừa chịu thuế đối ứng, vừa chịu thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp. Các DN xuất khẩu cá tra cho rằng, không thể đợi chính sách thuế của Mỹ thay đổi, DN phải chủ động, linh hoạt trước, trong đó việc đa dạng hóa, mở rộng thị trường là vấn đề được các DN lưu tâm.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá tra sang Mỹ 7 tháng đầu năm nay đạt 206 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chính sách thuế quan mới của Mỹ đang tạo ra “dấu hỏi lớn” cho triển vọng những tháng cuối năm. Mặt hàng này sẽ chịu tác động đáng kể về chi phí và giá thành, đặc biệt thị trường Trung Quốc chững lại, buộc DN phải mở rộng xuất khẩu sang ASEAN, Nam Mỹ và Trung Đông.

“Thuế đối ứng của Mỹ là lời cảnh báo về rủi ro khi tập trung quá nhiều vào một thị trường, nhưng nếu DN có chiến lược chủ động, đàm phán có kết quả tích cực, cá tra vẫn có cơ hội duy trì đà tăng trưởng và hoàn thành mục tiêu xuất khẩu năm 2025”, VASEP nhận định.

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - cho biết, số lượng DN tại địa phương xuất khẩu sang Mỹ không nhiều nên việc áp thuế của Mỹ cũng không ảnh hưởng lớn đến tình hình xuất khẩu chung của địa phương. Tuy nhiên, ngành chức năng cũng khuyến cáo các DN cần chủ động các giải pháp, trong đó việc chuyển hướng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu…

Theo đại diện VCCI chi nhánh ĐBSCL, bên cạnh thuế đối ứng của Mỹ, hàng Việt còn đối mặt rào cản kỹ thuật liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa sẽ ngày càng cao. Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển khoa học công nghệ là vấn đề DN cần quan tâm để ứng dụng. Chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm… những rào cản kỹ thuật, những khó khăn gián tiếp mà DN cần hết sức lưu ý, bên cạnh chi phí logistics và chính sách thương mại của các quốc gia.