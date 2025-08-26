Dấu mốc để tỉnh Vĩnh Long vươn mình

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết, đây là dịp trọng đại để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành kính tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân, đồng chí, đồng bào đã chiến đấu anh dũng, hy sinh viết nên những trang sử vàng chói lọi, biểu tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do của toàn dân tộc.

Đại biểu dự họp mặt.

Ôn lại truyền thống cách mạng tại tỉnh Vĩnh Long cũng như hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh cũ từ 80 năm trước, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh: Ngày 2/9/1945 đi vào lịch sử như một dấu son chói lọi trong tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Với ý nghĩa và tầm vóc to lớn, trọng đại, ngày 2/9 trở thành ngày hội lớn của cả non sông - Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

50 năm từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các địa phương Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh đã từng bước chuyển mình, không ngừng vươn lên, đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Trước thời cơ, vận hội mới của đất nước, 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh được hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Long, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đây là dấu mốc quan trọng để tỉnh Vĩnh Long vươn mình phát triển nhanh cùng cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi họp mặt.

Để đạt được những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long kêu gọi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng; tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ, lan toả tinh thần “một tỉnh, một ý chí, hành động và một niềm tin thắng lợi” để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, lấy phục vụ nhân dân làm trọng tâm, phân cấp, phân quyền rõ ràng, tăng cường cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Đẩy mạnh liên kết, cơ cấu lại không gian phát triển; hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước “Vĩnh Long là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước”; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đúng theo chỉ đạo của Trung ương, nhất là đột phá về hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh, liên vùng, tạo động lực phát triển nhanh kinh tế xã hội…

Dịp này, Tỉnh ủy Vĩnh Long truy tặng Huy hiệu Đảng cho 12 đảng viên và trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 - 75 năm tuổi Đảng cho 1.514 đảng viên. Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên tiêu biểu. Đồng thời, trao bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho 9 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các cá nhân.