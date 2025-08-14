Vĩnh Long gia hạn xe đưa đón cán bộ miễn phí thêm 1 tháng

TPO - Sau gần 1 tháng bố trí phương tiện đưa đón miễn phí cán bộ từ Bến Tre, Trà Vinh (cũ) đến công tác tại trung tâm tỉnh Vĩnh Long, có gần 7.000 lượt cán bộ đi và về, nên tỉnh Vĩnh Long tiếp tục kéo dài thí điểm loại xe này thêm 1 tháng - tới 15/9.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới đã bố trí xe đưa đón cán bộ, công nhân viên chức từ 2 tỉnh cũ về trung tâm tỉnh Vĩnh Long làm việc từ ngày 14/7.

Ngày 14/8, Sở Xây dựng Vĩnh Long cho biết, sau 1 tháng thí điểm xe đưa đón cán bộ từ trung tâm Bến Tre và Trà Vinh cũ đến làm việc ở Vĩnh Long, tính tới ngày 11/8, đã có hơn 6.900 lượt cán bộ, công nhân viên chức đi và về (Bến Tre hơn 4.300 lượt người đi, Trà Vinh hơn 2.600 lượt).

Vĩnh Long tiếp tục hỗ trợ xe đưa đón miễn phí cho cán bộ từ Bến Tre và Trà Vinh (cũ).

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long nhận định, lượng cán bộ, công nhân viên chức sử dụng xe những ngày đầu thấp, nhưng sau đó tăng dần và tương đối ổn định mỗi ngày giai đoạn hiện nay. Dự báo nhu cầu sử dụng xe này sẽ tiếp tục tăng thời gian tới, khi có thêm nhiều đơn vị đăng ký.

Hiện, xe đưa đón bố trí tuyến Vĩnh Long - Trà Vinh từ 6-8 xe/ngày; tuyến Vĩnh Long - Bến Tre từ 9-12 xe/ngày.

Do nhu cầu tăng dần, nên trước mắt Sở Xây dựng Vĩnh Long tiếp tục bố trí xe đưa đón cán bộ miễn phí 2 chặng trên thêm 1 tháng (đến ngày 15/9).

Ông Nguyễn Quang Khải – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long cho biết, sẽ tiếp tục chủ động theo dõi, kịp thời nắm bắt nhu cầu đi lại của cán bộ, công nhân viên thời gian tới. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành quán triệt tới cán bộ, công nhân viên về đăng ký đi xe đưa đón, và chỉ đăng ký khi thực sự có nhu cầu đi, để đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, bị động hoặc thiếu xe.

Ông Khải cũng đánh giá, trong thời gian tỉnh chưa bố trí được nhà ở công vụ, nhà lưu trú, việc bố trí xe đưa đón cán bộ ở xa đi làm là cần thiết. Qua đó đảm bảo ổn định tổ chức bộ máy, tư tưởng, tâm lý của đội ngũ, duy trì chất lượng công việc.