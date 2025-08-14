Bí thư Hà Nội: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vàng chói lọi nhất

Sáng 14/8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, người có công tiêu biểu, nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Dự buổi gặp mặt có hơn 400 đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, chiến sĩ Việt Minh thành Hoàng Diệu, người có công tiêu biểu; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội và các đại biểu. Ảnh: Viết Thành.



Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vàng chói lọi nhất, một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam; mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời trịnh trọng đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”, tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Viết Thành.



Điểm lại những thành tựu vĩ đại của Thủ đô và đất nước kể từ mốc son lịch sử Cách mạng Tháng Tám đến ngày hôm nay, khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, phát huy truyền thống cách mạng, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng và của Tổng Bí thư Tô Lâm về “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội quyết tâm xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế...

Trước mắt, Thủ đô Hà Nội phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành.



Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ, trong mỗi bước phát triển đi lên của Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội luôn mong muốn thường xuyên nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ chân thành của các bác, các cán bộ lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, của các nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ...