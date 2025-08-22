Kết quả thí điểm cơ chế đặc thù phát triển Cần Thơ khiêm tốn

TPO - Nghị quyết về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP. Cần Thơ có hiệu lực đã hơn 3 năm, nhưng quá trình triển khai gặp khó khăn, vướng mắc. Đến nay, có 2 dự án thuộc nghị quyết chưa có cơ sở pháp lý để triển khai.

Ngày 22/8, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với UBND TP. Cần Thơ về tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại địa phương. UBND TP. Cần Thơ cho biết nửa đầu năm, kinh tế (GRDP) thành phố tăng trưởng hơn 7,8%, để đạt mục tiêu cả năm tăng 2 con số, nửa cuối năm cần tăng tới 11,9% trở lên.

Hiện Cần Thơ có nhiều dự án trọng điểm đang triển khai, như các tuyến cao tốc, đường tỉnh, nút giao, khu công nghiệp, năng lượng…

Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với UBND TP. Cần Thơ. Ảnh: CK.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ thừa nhận tốc độ tăng trưởng địa phương chưa đạt kỳ vọng, một số dự án chậm tiến độ, giải ngân đầu tư công thấp. Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy sau sáp nhập còn khó khăn. Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ giải ngân đầu tư công dù có tăng nhưng còn thấp, đặc biệt vốn ODA giải ngân rất thấp, hàng năm phải xin trả kế hoạch vốn. Tình trạng tăng tổng mức đầu tư còn diễn ra nhiều, số vốn lớn, ảnh hưởng đến cân đối chung của nguồn ngân sách địa phương.

Đại diện Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 45/2022 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP. Cần Thơ chưa có kết quả rõ ràng. Đã qua 3 năm, nhưng nhìn chung kết quả rất khiêm tốn, một số chính sách chưa thực hiện do vướng mắc. Các nghị quyết thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị, Quốc hội đối với thành phố, nếu không khai thác được rất đáng tiếc, nên cần đánh giá, tổng hợp và có kiến nghị cụ thể.

Cụ thể, với Nghị quyết 45, UBND TP. Cần Thơ cho biết do gặp một số vướng mắc, nên tới nay còn một số chính sách đặc thù chậm được thể chế hóa, chưa phát huy được hiệu quả. Một số cơ chế chính sách chưa đủ điều kiện để triển khai, cần các điều kiện ràng buộc.

Trong đó, chính sách về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện do tình hình ngân sách thành phố chưa đảm bảo. Dự án thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của vùng tại Cần Thơ mới tới bước hoàn thiện hồ sơ.

Đối với dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ, báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra đều kết luận “dự án không đạt tính khả thi về hiệu quả kinh tế”, nên dự kiến sẽ kết thúc, không phê duyệt dự án.

Ông Lê Quang Mạnh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - phát biểu. Ảnh: CK

Ông Lê Quang Mạnh - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - cho rằng Cần Thơ còn nhiều hạn chế cần sớm tập trung khắc phục. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, một số dự án hạ tầng trọng điểm, như cao tốc, nút giao, các khu tái định cư còn mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Do đó, ông Mạnh kiến nghị Cần Thơ cần phân tích đầy đủ, toàn diện cả nguyên nhân chủ quan và khách quan của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Từ đó, xây dựng hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông và phát huy lợi thế.

"Trên cơ sở không gian phát triển mới được mở ra sau sáp nhập, Thành phố khẩn trương rà soát, điều chỉnh và tích hợp quy hoạch tổng thể, bảo đảm tính liên kết và liên thông hạ tầng trong vùng và giữa các vùng", ông Mạnh nói.

Với các kiến nghị của Cần Thơ, đoàn sẽ tổng hợp để báo cáo Quốc hội, kiến nghị Chính phủ, như tiếp tục bổ sung có mục tiêu cho địa phương trong khả năng ngân sách, hỗ trợ các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp xã, các bộ ngành tiếp tục hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt cát san lấp theo cơ chế đặc thù...