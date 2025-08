Quốc hội xem xét, quyết định Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi vào tháng 10

Ngày 6/8, Văn phòng Quốc hội thông tin, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua 4 dự án luật tại kỳ họp thứ 10, diễn ra vào tháng 10 tới đây.

Cụ thể bao gồm các dự án: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH.

Nghị quyết cũng phân công rõ cơ quan trình, thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật được điều chỉnh. Trong đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính sẽ chủ trì thẩm tra dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) sẽ do Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chủ trì thẩm tra. Trong khi đó, Luật Viên chức (sửa đổi) sẽ do Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì thẩm tra.

Các dự án luật kể trên đều do Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội được giao tham gia thẩm tra 4 dự án luật này.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã họp với các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp chứng khoán, bất động sản về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế).

Theo Phó Thủ tướng, vấn đề này rất được quan tâm, liên quan đến rất nhiều người, có tác động sâu rộng tới đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Do vậy, vấn đề này cần phải được nghiên cứu, đánh giá tác động thật kỹ lưỡng khi thiết kế, đề xuất các quy định, chính sách mới.

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, tiếp thu các nội dung liên quan tính thuế chuyển nhượng bất động sản; cổ phiếu, cổ tức, cổ phiếu thưởng; mức giảm trừ gia cảnh… để thiết kế các quy định cho thực sự phù hợp.