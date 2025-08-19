Cần Thơ rà soát dự án cũ để khởi động trung tâm hành chính mới ở khu đất vàng

TPO - Cần Thơ sẽ lập tổ công tác để rà soát, xử lý dứt điểm giai đoạn 1 của dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô, làm cơ sở để sớm triển khai xây dựng Trung tâm hành chính tập trung mới của Thành phố trong phạm vi khu "đất vàng" của dự án này.

Thông tin được đưa ra tại tại cuộc họp giữa lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ với các sở ngành, địa phương liên quan vào sáng 18/8, về điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô, phường Hưng Phú.

Khu đất vàng, với 3 mặt giáp đường, 1 mặt giáp sông dự kiến đặt Trung tâm hành chính mới của Cần Thơ.

Ông Trần Phú Lộc Thành – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Cần Thơ cho biết, quy hoạch Trung tâm văn hóa Tây Đô xây dựng từ năm 2004, rộng 69ha, giai đoạn 1 hơn 43ha. Tới năm 2014, Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho bổ sung Trung tâm hành chính vào phạm vi dự án và điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, việc thu hồi đất được bắt đầu thực hiện trước điều chỉnh trên và theo quy hoạch cũ.

Tới nay, Cần Thơ đã thu hồi được hơn 18ha trong khu quy hoạch Trung tâm văn hóa Tây Đô, nhưng không bao gồm khu đất quy hoạch trung tâm hành chính. Năm 2023, quy hoạch chung của TP. Cần Thơ được duyệt đã tích hợp trung tâm hành chính.

Để triển khai trung tâm hành chính tập trung mới, theo ông Thành, do các quy hoạch cũ đã hết hiệu lực, nên không đảm bảo tính pháp lý để thu hồi đất. Còn nếu tiếp tục triển khai, lại phải theo quy hoạch cũ - tức không có trung tâm hành chính.

Từ đó, ông Thành đề xuất, cho dừng thu hồi đất thực hiện Trung tâm văn hóa Tây Đô giai đoạn 1 đang triển khai dở, thực hiện quyết toán. Phần đất đã thu hồi xác lập công sản và tạm giao về địa phương quản lý.

“Khi dừng dự án cũ, sẽ lập lại dự án thu hồi đất xây dựng Trung tâm hành chính tập trung của Thành phố, hoặc thu hồi đất và đầu tư hạ tầng cho Trung tâm văn hóa Tây Đô theo quy hoạch mới có cả trung tâm hành chính”, ông Thành kiến nghị.

Lãnh đạo Sở TN&MT Cần Thơ cho rằng, để tái khởi động dự án trung tâm hành chính mới cần “liệu cơm gắp mắm”. Trước mắt, có thể xây trung tâm hành chính mới trên khu đất hơn 10ha đã có quy hoạch, chỉ cần tăng mật độ xây dựng vẫn đủ bố trí công năng cho khoảng 3.000 người làm việc đến năm 2030, không cần ‘cầu toàn’ tăng quy mô lên 20ha.

Vị trí dự kiến đặt Trung tâm hành chính mới của Cần Thơ ngay bờ sông Cần Thơ. Ảnh: CK

Ông Nguyễn Minh Hoàng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ lại cho rằng, nếu chỉ làm Trung tâm hành chính mới rộng hơn 10ha không xứng tầm với vị trí trung tâm vùng của TP. Cần Thơ. “Nên làm hết 69ha, nếu không cần nghiên cứu lại. Nếu làm theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), nhưng không có diện tích đất thương mại, dịch vụ, liệu có thu hút nhà đầu tư, chọn đất ở đâu để đổi cho nhà đầu tư, cần nghiên cứu thêm”, ông Hoàng nói.

Sau khi nghe góp ý các bên, ông Trần Văn Lâu – Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, trung tâm văn hóa và trung tâm hành chính vẫn phải làm, quyết tâm làm. Các đơn vị rà soát lại cơ sở pháp lý, dự án đã 20 năm, quy định pháp luật thay đổi, bổ sung nhiều lần.

“Nếu pháp lý không chắc không thể thực hiện dự án được, nên cần trình HĐND ban hành nghị quyết để Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương tiếp tục thực hiện bồi hoàn dứt điểm giai đoạn 1. Sau đó trình HĐND ban hành nghị quyết mới để thực hiện dự án”, ông Lâu nói.

Trong số 43ha của giai đoạn 1 Trung tâm văn hóa Tây Đô, mới thu hồi 18ha mặt bằng sạch, nhưng đã chi trả đền bù cho diện tích khoảng 25ha (còn hơn 6ha đã trả tiền nhưng chưa giao đất). Do đó, ông Lâu chỉ đạo chủ đầu tư bố trí nền tái định cư và công bố công khai cho người dân di dời bàn giao mặt bằng cho dự án.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trần Văn Lâu. Ảnh: CK

Về chủ trương đầu tư trung tâm hành chính mới theo hình thức BT, ông Lâu nêu vấn đề, nếu chỉ có chức năng hành chính, hội nghị, không có thương mại, dịch vụ liệu nhà đầu tư có vào làm? Khi đó, có đủ năng lực đầu tư công hay không? Hay diện tích khu hành chính là 10ha hay 20ha cũng cần từng phương án cụ thể.

Từ đó, ông Lâu yêu cầu, lập ngay tổ công tác riêng của dự án do một Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm tổ trưởng. Tổ rà soát cơ sở pháp lý, nghiên cứu ý kiến tham mưu của các sở ngành, đề xuất phương án trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Theo ông Lâu, trước mắt phải kết thúc bằng được giai đoạn 1 của dự án Trung tâm văn hóa Tây Đô. Khi tái khởi động trung tâm hành chính mới có thể thực hiện trước trụ sở khối đảng, chính quyền, đoàn thể, trung tâm hội nghị quốc tế, quảng trường, hướng quay ra sông Cần Thơ, cao từ 10 tầng trở lên.

“Đã xác định đất vàng cần tránh xây dựng phân tán, lãng phí, tận dụng cảnh quan sông để phát triển du lịch. Cùng đó, đi kèm phương án tổ chức giao thông để tránh ùn tắc”, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu.