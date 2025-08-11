Thủ tướng: Xác định rõ các đột phá về y tế dự phòng, y tế cơ sở

TPO - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu chuyển trạng thái từ thụ động khám chữa bệnh sang chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngay từ khi chưa có bệnh, yêu cầu xác định rõ các đột phá về y tế dự phòng, y tế cơ sở...

Chiều 11/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để tiếp tục cho ý kiến, hoàn thiện dự thảo các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển giáo dục - đào tạo.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện: Dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (do Bộ Y tế chủ trì xây dựng); dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo quốc dân hiện đại (do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP.



Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao và yêu cầu các cơ quan chủ trì tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, ý kiến của các Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo, hồ sơ, tờ trình theo đúng quy định.

Thủ tướng nêu rõ, việc trình ban hành các nghị quyết này phải đặt trong tổng thể các nghị quyết "trụ cột" mà Bộ Chính trị đã ban hành và sẽ ban hành thời gian tới, cũng như trong tổng thể các cơ chế, chính sách chung trên các lĩnh vực, đồng thời có các cơ chế chính sách riêng phù hợp.

Về dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Thủ tướng cho rằng nghị quyết mới cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.



Với yêu cầu chuyển trạng thái từ thụ động khám chữa bệnh sang chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngay từ khi chưa có bệnh, Thủ tướng nhấn mạnh, từ thực tiễn thời gian qua, nhất là kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, cần xác định rõ các đột phá về y tế dự phòng, y tế cơ sở (cả cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vaccine, vật tư y tế…), đột phá về nguồn nhân lực; đột phá về tổ chức hệ thống y tế; đột phá nâng cao y đức; đột phá nâng cao thể chất người dân; xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai sổ sức khỏe điện tử; thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Cùng ngày, Bí thư Đảng uỷ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về việc xây dựng Đề án phát triển kinh tế Nhà nước để chuẩn bị báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền.

Về dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo quốc dân hiện đại, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, nghị quyết cần tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giáo dục và đào tạo, xác định các đột phá, khắc phục các hạn chế, bất cập đã được chỉ ra, phục vụ các mục tiêu, tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước tới năm 2030 và 2045.

Thủ tướng lưu ý các đột phá về thể chế để huy động nguồn lực với quan điểm xác định thể chế là nguồn lực, là động lực; bảo đảm đủ giáo viên về số lượng và chất lượng với các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình; đào tạo người học theo hướng trở thành công dân toàn cầu, phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, yêu đồng bào, tinh thần trách nhiệm; có tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở vật chất bảo đảm yêu cầu tối thiểu, hướng tới hiện đại và ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nghiên cứu thành lập các quỹ học bổng; đổi mới hệ thống quản lý thông minh, tăng cường hậu kiểm, kiểm soát chặt đầu ra, đột phá quản lý đại học…