VNPT phải trở thành nòng cốt phòng chống chiến tranh mạng, bảo vệ dữ liệu công dân

Chiều 6/9, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng kết về bước chuyển mình mạnh mẽ thời gian qua, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn chia sẻ, gần 10 năm trước, VNPT chính thức vận hành chiến lược trong giai đoạn mới, từ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trở thành một doanh nghiệp công nghệ, cung cấp dịch vụ số, tiên phong góp phần dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Một số thành tựu nổi bật đã được lãnh đạo Tập đoàn nêu như sự ra đời của Trục liên thông văn bản quốc gia năm 2019, giúp gần 17 triệu văn bản hằng năm từ trên giấy đi lên môi trường số, hay Nền tảng Cổng dịch vụ công quốc gia được khai trương vào năm 2020 với hơn 7 tỷ lượt truy cập đến nay. Giai đoạn 2012-2022, VNPT triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Từ năm 2023 đến nay, Tập đoàn này liên tục có nhiều sản phẩm chuyển đổi số được đưa vào ứng dụng thực tế như Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cho Bộ Công an; Hệ thống CSDL dân cư cho Lào.

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tập đoàn kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, trong Chương trình Chiến lược Quốc gia về Trí tuệ nhân tạo, đối với nội dung triển khai và vận hành hệ thống GPU của Quốc gia, cho phép VNPT tham gia với vai trò là đơn vị chủ lực triển khai và vận hành theo mô hình “Nhà nước đầu tư – Doanh nghiệp vận hành” - mô hình đang được triển khai ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, UAE.

VNPT cũng đề nghị Chính phủ một số vấn đề khác như giao trọng trách xây dựng Mô hình ngôn ngữ lớn Tiếng Việt; giao triển khai nền tảng và ứng dụng AI hỗ trợ công chức trong xử lý và vận hành hệ thống thủ tục hành chính trên toàn quốc v.v..

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị VNPT coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng lúc, dám nghĩ, dám làm, vượt qua chính mình, tiên phong trong khoa học công nghệ và chuyển đổi số, lấy con người làm trung tâm, lấy chuyển đổi số làm động lực, lấy khoa học công nghệ làm nền tảng.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiên phong thực hiện 5 nhiệm vụ quan trọng.

Một là, tiên phong nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi. Trong đó, chủ động đầu tư, nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng các công nghệ lõi, then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), Big Data, Cloud, IoT, 5G/6G, an ninh mạng.

Bên cạnh đó đầu tư mạnh mẽ vào các phòng Lab nghiên cứu, hợp tác với các viện, trường đại học trong nước và quốc tế để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ công nghệ “Make in Vietnam”, có tính cạnh tranh cao, tích cực chuyển giao công nghệ.

Hai là, chủ động kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia thông qua xây dựng hệ sinh thái mở để đồng hành, hỗ trợ các Start-up công nghệ phát triển, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giải pháp “Make in Vietnam” đột phá.

Ba là, giữ vai trò “nòng cốt” trong chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy xây dựng hạ tầng số thông qua việc triển khai đồng bộ hạ tầng số quốc gia, đảm bảo kết nối an toàn, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Phát triển các nền tảng số dùng chung, phục vụ hiệu quả, an ninh, an toàn cho Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mạnh mẽ vào tiến trình chuyển đổi số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, cũng như tham gia tích cực bảo đảm an sinh xã hội, nhất là xoá các vùng lõm sóng viễn thông ở vùng sâu, vùng xa trên tinh thần Nhà nước đầu tư, doanh nghiệp vận hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ gắn biển Công trình cáp đất Việt Nam – Lào – Thái Lan – Malaysia – Singapore.

Bốn là, VNPT cần quyết liệt thực hiện các giải pháp công nghệ, góp phần đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển mới, bền vững của đất nước, chiếm ít nhất 20% GDP và giúp tăng trưởng GDP cả nước đạt 8,3-8,5% trong năm nay như mục tiêu đề ra, tiến tới đạt tăng trưởng 2 con số những năm tới; trở thành lực lượng nòng cốt trong phòng chống chiến tranh mạng, bảo vệ dữ liệu công dân và hệ thống chính trị trên môi trường mạng.

Năm là, phát huy sức mạnh truyền thống ngành Bưu điện Cách mạng và con người VNPT nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư công nghệ chất lượng cao, có tầm nhìn xa trông rộng, bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, tiên phong, dám dấn thân trong đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, đóng góp đắc lực vào thực hiện đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế thuận lợi để VNPT phát huy tối đa tiềm năng, hoàn thành sứ mệnh của mình, phát huy mọi giá trị văn hoá tốt đẹp. VNPT cũng cần đề xuất Chính phủ những cơ chế, chính sách cần thiết cho phát triển.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ gắn biển Công trình cáp đất Việt Nam – Lào – Thái Lan – Malaysia – Singapore (VSTN) chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.