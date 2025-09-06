Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phấn đấu thành trung tâm đào tạo nhân lực quốc tế

Mục tiêu đề án, phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hợp tác chuyển giao ứng dụng công nghệ, sản xuất thử nghiệm.

Trong đó, lĩnh vực giao thông vận tải và kinh tế biển đạt trình độ khu vực và thế giới. Là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc nhóm hàng đầu châu Á trong lĩnh vực hàng hải, kinh tế biển và đại dương.

Đến năm 2030, quy mô đào tạo đạt 26.000-28.000 sinh viên; tỷ lệ học viên sau đại học khoảng 7,5%; số lượng sinh viên quốc tế khoảng 150 người. Ưu tiên tập trung các nhóm ngành lĩnh vực trọng điểm, như: khoa học hàng hải; cơ khí động lực; đóng tàu; điều khiển và tự động hóa; kinh tế biển, logistics; công trình biển, môi trường biển.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, trụ sở tại TP Hải Phòng.

Phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao, hơn 50% giảng viên có trình độ tiến sĩ, hơn 15% giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư. Mỗi năm thực hiện ít nhất 5 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, 20 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ/ngành…

Trở thành top 5 trung tâm đào tạo nguồn nhân lực hàng hải, kinh tế biển chất lượng cao hàng đầu ASEAN. Trong đó, các ngành: khoa học hàng hải và cơ khí động lực được xếp hàng top 10 châu Á.

Mục tiêu đến 2035, quy mô đào tạo 28.000-30.000 sinh viên; 10% sinh viên sau đại học, 200 học viên quốc tế. Ưu tiên các nhóm ngành: khoa học hàng hải, cơ khí động lực, đóng tàu, viễn thám và dẫn đường trên biển, vật liệu…

Trở thành một trong 3 trung tâm đào tạo nguồn nhân lực hàng hải, kinh tế biển chất lượng cao hàng đầu khu vực ASEAN. Trong đó, các ngành: khoa học hàng hải, cơ khí động lực, điều khiển và tự động hóa, kinh tế biển, logistics xếp hạng trong top 10 châu Á.

Định hướng đến 2045, tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế biển, đại dương.

Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, phấn đấu ngang bằng các trường đại học hàng hải của các nước phát triển trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới.

5 nhóm giải pháp phát triển

Đề án xây dựng 5 nhóm giải pháp trọng tâm để phát triển theo định hướng. Đó là mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là các ngành, lĩnh vực trọng điểm có thế mạnh. Phát triển chương trình đào tạo tài năng và chuyên sâu ở trình độ đại học và sau đại học, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ…

Ưu tiên giảng dạy bằng tiếng Anh, thông qua hợp tác với các cơ sở giáo dục uy tín quốc tế và các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế.

Đổi mới phương pháp đào tạo, nghiên cứu theo hướng chú trọng đào tạo gắn thực hành kỹ năng, kỹ thuật cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển kho dữ liệu số.

Định hướng phát triển đào tạo tập trung các ngành, lĩnh vực trọng điểm như: hàng hải, kinh tế biển và đại dương.

Tập trung đầu tư, phát triển cơ sở vật chất, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học ngang tầm khu vực, hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. Xây dựng, thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá thu hút giảng viên giỏi, chuyên gia, nhà khoa học tài năng.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ. Phát triển mới, nâng cấp các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm phục vụ nghiên cứu. Phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo hiện đại. Xây dựng và triển khai các mô hình, giải pháp đột phá nhằm huy động các nguồn lực đầu tư, ươm tạo sản phẩm nghiên cứu, thương mại hóa tài sản trí tuệ...

Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt là trao đổi, đào tạo giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên, thực hiện các chương trình, dự án chung gắn với ứng dụng kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm.