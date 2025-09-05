Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Lúng túng áp dụng nghị quyết mới, phụ huynh hoang mang vì dừng học bán trú

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau tin nhắn bất ngờ từ trường tiểu học ở Lâm Đồng về việc dừng bán trú sau ngày khai giảng khiến hàng trăm phụ huynh lo lắng vì đảo lộn kế hoạch trông con.

Chiều 4/9, trao đổi với Tiền Phong, bà Lê Thị Bích Liên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, cho biết: Sáng cùng ngày, Sở đã tổ chức họp với hiệu trưởng các trường để giải thích, hướng dẫn thực hiện chủ trương học bán trú năm học 2025-2026.

Liên quan đến tin nhắn bất ngờ từ một số trường tiểu học ở tỉnh Bình Thuận cũ dừng học bán trú, bà Liên cho biết sự cố xuất phát từ cách hiểu chưa thống nhất về Nghị quyết 21 (ngày 28/8/2025) của HĐND tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, nghị quyết này bãi bỏ các quy định cũ của Bình Thuận, Đắk Nông và áp dụng Nghị quyết 385 ngày 10/12/2024 của HĐND Lâm Đồng cũ.

z5796930918067-57b51ba9f3942415a25b8ac8d3961239.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất phương án triển khai, đảm bảo quyền lợi học sinh.

"Một số thầy cô ở Bình Thuận cũ vốn chưa từng tổ chức học bán trú theo quy định mới, lại gặp vướng mắc trong quy trình thu chi và mức thu, dẫn đến lúng túng. Tuy nhiên, Sở đã thống nhất phương án triển khai, đảm bảo quyền lợi học sinh, tránh xáo trộn cho phụ huynh ngay từ tuần học chính thức đầu tiên (ngày 9/9/2025)", bà Liên cho hay.

Trước đó, ngày 1/9, phụ huynh tại một trường tiểu học ở phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) nhận được tin nhắn thông báo: “Phụ huynh lưu ý, hiện nay có quy định chung nên nhà trường chỉ tổ chức học 2 buổi/ngày. Sáng 7h vào lớp, 10h30 đón con về ăn nghỉ tại nhà. Chiều học sinh trở lại lớp lúc 13h45, 16h30 phụ huynh đón về. Khi nào nhà trường tổ chức bán trú sẽ thông báo sau”.

Sau tin nhắn trên, nhiều gia đình hoang mang, lo lắng vì xáo trộn sinh hoạt, không kịp xoay xở phương án trông con.

Thái Lâm
