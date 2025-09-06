Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Bộ Giáo dục: IELTS không thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Đỗ Hợp
TPO - Bộ GD&ĐT khẳng định các chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài không phải là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Đó là nội dung trong Thông tư số 16/2025/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài vừa được Bộ GD&ĐT vừa ban hành.

Thông tư số 16/2025/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2025, thay thế Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư là cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp.

Theo Bộ GD&ĐT, Nghị định số 143/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, Nghị định số 124/2024/NĐ-CP, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Thông tư số 16 nhấn mạnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quản lý hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn theo quy định của Chính phủ; công bố công khai và cập nhật trên trang thông tin điện tử danh sách các đơn vị được phê duyệt, điều chỉnh, gia hạn, chấm dứt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên địa bàn.

Thông tư mới cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định khác nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm của các bên liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Đồng thời, cụ thể hóa trách nhiệm đối với các bên liên kết (trong công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình với xã hội, xử lý những thắc mắc, bảo đảm quyền lợi của người dự thi...) trong quá trình triển khai thực hiện liên kết, tổ chức thi, cấp chứng chỉ làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hậu kiểm.

Rõ trách nhiệm trong việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Theo thông tư mới ban hành, bên Việt Nam là đơn vị liên kết tổ chức thi - cơ sở tổ chức thi tại Việt Nam - có thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác với cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam.

Bên nước ngoài là đơn vị cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài - cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài có trách nhiệm và thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài hoặc cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài được đơn vị cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài ủy quyền hoặc cho phép tổ chức thi cấp chứng chỉ.

Theo Thông tư số 16, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được công nhận hợp pháp ở nước sở tại khi được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép tổ chức thi cấp chứng chỉ; hoặc được sử dụng để xét duyệt hồ sơ nhập cư, nhập quốc tịch, cấp thị thực nhập cảnh cho công dân các nước có nhu cầu định cư, làm việc, nghiên cứu, học tập, công nhận đạt chuẩn đầu vào, đầu ra trong chương trình đào tạo đối với sinh viên quốc tế tại nước sử dụng ngôn ngữ được thi cấp chứng chỉ là ngôn ngữ chính thức.

Cũng theo quy định tại Thông tư trên, việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không bao gồm việc công nhận các cấp độ của chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đó tương đương với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ GD&ĐT đánh giá với những điểm mới trên, Thông tư số 16 là bước hoàn thiện khung pháp lý, tăng tính minh bạch, phân quyền rõ ràng và bảo vệ quyền lợi người dự thi trong hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Đỗ Hợp
