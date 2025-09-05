Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chặng đường 80 năm giáo dục như phép màu

TPO - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và lễ khai giảng năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhắn nhủ, con đường phía trước rất dài, gánh mang trên vai rất nặng, mong thầy cô và các em học sinh, sinh viên sáng tạo hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, hành động nhanh và mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua các giới hạn của chính mình đạt kết quả tốt trong dạy và học.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và lễ khai giảng năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ôn lại cách đây 80 năm, chỉ vài ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam mới. Bức thư là một tuyên ngôn về giáo dục và đào tạo, thể hiện tầm nhìn về tương lai phát triển đất nước bằng và gắn liền với giáo dục.

Ngày 5/9 đã thành ngày truyền thống của ngành, là ngày cả nước khai giảng, ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, 80 năm qua “như một phép màu”, từ bối cảnh đất nước với 95% người dân mù chữ, tầng lớp trí thức thưa thớt số lượng trường học bậc cao đếm trên đầu ngón tay… đến hôm nay, cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục từ mẫu giáo 5 tuổi tới hết trung học cơ sở.

Chất lượng giáo dục phổ thông từng bước được nâng cao. Việt Nam được quốc tế đánh giá là nhóm các nước có nền giáo dục phổ thông tốt trên thế giới.

Hiện cả nước có trên 52.000 trường học, đủ không gian học tập cho 26 triệu học sinh. Chúng ta có lực lượng 1,6 triệu nhà giáo được đào tạo bài bản; 243 trường đại học, hơn 800 trường cao đẳng và trường nghề, trong đó có những ngành, những cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 500 trường tốt nhất thế giới, đào tạo hầu hết các lĩnh vực, các ngành nghề mà thế giới có, đóng góp 75% các sản phẩm nghiên cứu khoa học, phát minh sáng chế của cả nước.

Theo người đứng đầu ngành Giáo dục, kết quả đó so với các nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới, ngành Giáo dục còn rất nhiều điều phải phấn đấu, phải làm tốt hơn…Nhưng với xuất phát điểm như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện và chi phí như vậy, … những gì mà cả nước và ngành Giáo dục đã làm được trong 80 năm qua, đó thực sự là niềm tự hào nếu không nói là kỳ tích.

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Quốc hội có Nghị quyết về thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; trẻ mầm non và học sinh phổ thông được miễn và hỗ trợ học phí; 248 trường nội trú bán trú tại các xã biên giới được triển khai xây dựng; nhiều đối tượng được hỗ trợ bữa ăn trưa…

Ông nhấn mạnh, lễ khai giảng năm học mới diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi sâu sắc, toàn diện, đặc biệt là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang định hình lại nền giáo dục trên phạm vi toàn cầu, các quốc gia đang phải xác định lại tầm nhìn và chiến lược mới cho phát triển hệ thống giáo dục, đưa ra những chính sách mới để phát triển, cạnh tranh và thu hút nhân tài.

Ca sĩ Tùng Dương và học sinh biểu diễn chào mừng tại chương trình.

Đất nước ta đang đứng trước vận hội lịch sử để phát triển bứt phá, yêu cầu của việc xây dựng con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đặt ra rất cấp bách, đòi hỏi phải phát triển mạnh mẽ giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa được Bộ Chính trị ban hành, trong đó ngành giáo dục và đào tạo vinh dự được xác định là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, đặt phát triển giáo dục và đào tạo trong tư duy quản trị quốc gia, quản trị xã hội, đưa các mục tiêu nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo thành trọng tâm trong chiến lược, quy hoạch, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển các lĩnh vực của quốc gia. Đặt mục tiêu lớn, tới năm 2045: Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới.

Cơ hội đặc biệt chưa từng có

“Đây là cơ hội đặc biệt, chưa từng có đối với ngành giáo dục, là sứ mệnh, trách nhiệm và vinh dự lớn lao của ngành. Nghị quyết 71 có ý nghĩa mở đầu và định hướng cho một cuộc cách mạng mới trong giáo dục”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định.

Cũng theo Bộ trưởng, Bộ GD&ĐT cùng toàn ngành nguyện đem hết trí tuệ, lòng quyết tâm, sự sáng tạo, niềm hứng khởi và tinh thần phẩm chất cao đẹp của nghề nghiệp để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước non sông đất nước, bắt tay vào triển khai Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị ngay từ những ngày đầu tiên của năm học mới.

Trước tiên, thực hiện ngay việc rà soát, tự soi, tự sửa, nhìn nhận rõ và kiên quyết khắc phục những mặt còn hạn chế. Việc khắc phục không thể một sớm một chiều, nhưng cần làm ngay và làm luôn.

Triển khai ngay việc thể chế hóa những quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 71; trình Quốc hội thông qua 3 luật, Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết 71, Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục; khẩn trương hoàn thành việc đánh giá quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; lên phương án mới về sách giáo khoa và sách giáo khoa điện tử, sắp xếp lại mạng lưới các trường đại học cao đẳng và dạy nghề, giảm số lượng…