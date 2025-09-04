Sẵn sàng đón học sinh khai giảng

TP - Mặc dù phải trải qua những đợt mưa lớn gây ngập, lụt, nhưng các địa phương đều khẳng định, khẩn trương khắc phục khó khăn, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Khẩn trương khắc phục

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai (Hà Nội) thông tin, trận mưa do hoàn lưu bão số 5, số 6 vừa qua khiến một số thôn của xã bị ngập. Đến thời điểm hiện tại, có 3 trường học nước ngập sân và cổng là Trường mầm non, Trường Tiểu học, Trường THCS Nam Phương Tiến. UBND xã Xuân Mai đang tiến hành đánh giá, nếu sân trường ngập, đi lại khó khăn, lễ khai giảng sẽ được tổ chức tại hội trường Đảng ủy xã.

Thầy cô giáo ở xã Tam Thanh, Thanh Hóa đang khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Ảnh: TL

Ông Đức khẳng định, lễ khai giảng năm nay (dự khai giảng trực tuyến và lễ khai giảng của từng trường) được tổ chức bình thường cho tất cả học sinh trên địa bàn. Từ ngày 9/9, học sinh chính thức trở lại trường, bước vào năm học mới. “Năm nay, công tác chống ngập của xã tốt, hạn chế ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Nếu không mưa, đến ngày 6 - 7/9, cơ bản toàn xã hết các điểm ngập”, ông Đức nói.

Tại Hà Tĩnh, sau 2 cơn bão số 5 và 6, toàn tỉnh có 286 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề, thiệt hại gần 136 tỉ đồng. Để chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới, đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã chỉ đạo các trường học khẩn trương khắc phục thiệt hại. Các thầy cô giáo của Trường Tiểu học Đỉnh Bàn, xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã dành trọn kì nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9 để dọn dẹp, khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 gây ra. Tập thể nhà trường dốc sức chạy đua với thời gian để đảm bảo mọi thứ sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định, dù địa phương bị thiệt hại nặng nề qua các trận lũ, các cơn bão từ cuối tháng 7, nhưng địa phương vẫn đảm bảo lễ khai giảng diễn ra đúng kế hoạch, toàn ngành triển khai giảng dạy năm học mới bình thường.

Năm học 2025-2026, toàn TP Hà Nội có tổng số 2.954 trường mầm non và phổ thông các cấp với tổng số khoảng 70.500 lớp, đáp ứng nhu cầu của hơn 2,3 triệu học sinh (tăng khoảng 60.000 học sinh so với năm học 2024-2025). Trong đó, khối công lập là 2.337 trường, còn lại là tư thục. Hà Nội còn có 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên với khoảng 29.000 học viên học bổ túc THPT và 28.000 học viên học hệ liên kết giáo dục thường xuyên. Trường Mầm non Nam Phương Tiến, xã Xuân Mai, Hà Nội vẫn ngập trong nước. Ảnh: Kim Nhuệ

Huy động các sở ban ngành vào cuộc

Ở Thanh Hóa, có 33 trường học trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng, ngập sâu trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chuẩn bị cho năm học mới. Ngoài ra, nhiều cơ sở giáo dục vẫn đang bị cô lập, gây khó khăn cho việc kiểm tra, đánh giá thiệt hại và lên phương án khắc phục. Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu toàn ngành khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa, chuẩn bị khai giảng; nhiều nơi phải tạm lùi lịch tựu trường để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Sở cũng có văn bản chỉ đạo các trường chuẩn bị khai giảng năm học mới, trong đó nhấn mạnh: Ưu tiên vệ sinh trường lớp, khử khuẩn nguồn nước, rà soát hệ thống điện, tường rào, cây xanh. Những hạng mục hư hỏng nặng phải có rào chắn và biển cảnh báo. Những điểm còn ngập, sạt lở hoặc mất an toàn tiếp tục tạm hoãn tựu trường, chuyển sang hình thức hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà, đồng thời tổ chức điểm trường tạm ở nhà văn hóa thôn/xã nếu cần.

Mưa lũ ảnh hưởng nặng nề nhất đến các trường học ở xã Tam Thanh, Thanh Hóa. Cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học và Mầm non Tam Thanh bị tàn phá nghiêm trọng. Bàn ghế, sách vở, trang thiết bị dạy học cùng đồ chơi của học sinh bị vùi lấp, hư hỏng nặng. Ngày 3/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kí công văn chỉ đạo các ngành liên quan khắc phục thiên tai, đảm bảo điều kiện khai giảng năm học mới.

Chủ tịch tỉnh cũng chỉ đạo khẩn, yêu cầu các ban, sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp, nhằm sớm ổn định tình hình, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh và giáo viên bước vào năm học mới. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội, các đơn vị liên quan huy động phương tiện, nhân lực xử lý ách tắc, sạt lở, ngập úng; khẩn trương khôi phục giao thông đến các khu dân cư và trường học. Đồng thời, bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh.

Sở GD&ĐT được giao chủ trì việc rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại tại các cơ sở giáo dục; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, khử khuẩn, vệ sinh môi trường trường học. Hoàn thành khắc phục trước ngày 5/9, đảm bảo các trường học đủ điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới 2025 - 2026 theo đúng kế hoạch.

Thực hiện hỗ trợ, động viên vật chất và tinh thần cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, không để học sinh nào vì hoàn cảnh thiên tai mà không được đến trường.

Sở Tài chính được giao chủ động phân bổ kinh phí, ưu tiên hỗ trợ các trường học, địa phương bị thiệt hại nặng; đồng thời tham mưu các giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa để kịp thời hỗ trợ công tác khắc phục. Sở Y tế phối hợp với địa phương chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trong trường học, hỗ trợ khử khuẩn, đặc biệt tại các khu vực bị ngập úng, sạt lở, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên.