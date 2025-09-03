Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Náo nức chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thầy trò các trường đang náo nức chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt vào sáng 5/9, chào đón năm học 2025-2026. Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lễ khai giảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và truyền trực tuyến đến tất cả các trường học ở 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tại Hà Nội, Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường chuẩn bị đầy đủ đường truyền, thiết bị để kết nối trực tuyến với chương trình của Bộ GD&ĐT từ 8 giờ sáng 5/9. Lễ khai giảng trực tuyến sẽ kéo dài trong thời gian 90 phút với các nội dung: Chào cờ, hát Quốc ca, nghe phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đánh trống khai trường…

Thầy Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, sau kỳ nghỉ lễ, sáng nay học sinh đã đến trường tập trung và cùng chung tay chuẩn bị lễ khai giảng đặc biệt.

Sáng 5/9, trước và sau khi tiếp sóng chương trình của Bộ GD&ĐT, nhà trường có chương trình riêng ấn tượng như 500 học sinh cùng tham gia màn biểu diễn hát, múa, xếp chữ với chủ đề: “80 năm độc lập – ngàn ước mơ bay xa” nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai trường.

cau-giay.jpg
Thầy trò các trường học đang gấp rút chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

Ngoài ra, nhà trường cũng mời GS sử học Lê Văn Lan và hai cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử đến trường để giao lưu, chia sẻ những câu chuyện thú vị về lịch sử. Với số lượng học sinh lớn, buổi giao lưu sẽ được chia làm 2 góc riêng để các em có cơ hội đặt câu hỏi cho và lắng nghe GS sử học, các bác cựu chiến binh chia sẻ nhiều hơn. Trước lễ khai giảng, học sinh và thầy cô giáo cũng kỳ công chuẩn bị “Con đường lịch sử”, ghi lại các dấu mốc quan trọng từ năm 1945 đến nay, để học sinh có cái nhìn tổng quát, hiểu về lịch sử, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước.

Còn ở Trường THPT Yên Hòa, thầy Lê Hồng Chung cho biết, thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, trong đó có việc dọn dẹp, chỉnh trang trường lớp, màn hình led cỡ lớn… Học sinh sẽ có mặt ở trường để tham gia chương trình riêng trong vòng 60 phút bao gồm: Văn nghệ chào mừng, tuyên dương thủ khoa đầu vào lớp 10, đầu ra lớp 12… Từ 8 giờ sáng, nhà trường sẵn sàng đường truyền tiếp sóng chương trình của Bộ GD&ĐT, học sinh, giáo viên toàn trường Chào cờ, hát Quốc ca… cùng lúc với chương trình trực tuyến.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ, các trường có học sinh nhỏ tuổi như mầm non, tiểu học có kế hoạch tiếp sóng buổi lễ của Bộ GD&ĐT phù hợp với thời tiết, tránh nắng nóng hoặc có mưa.

Tại Hà Tĩnh, địa phương trước đó chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 khiến nhiều cơ sở trường học bị thiệt hại nặng nề như: gãy đổ cây xanh, tốc mái phòng học, đổ tường, hàng rào…

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chia sẻ, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp nhanh chóng rà soát, khắc phục thiệt hại do bão gây ra để các trường học đón học sinh khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch.

Lễ khai giảng giản dị, ấm cúng

Ở vùng khó, cô Nguyễn Thị Liên, chủ nhiệm lớp 1, điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Vân ở thôn 6B, xã Trà Vân (TP Đà Nẵng) nói rằng, cách đây 2 tuần đã đến điểm trường chuẩn bị cho năm học mới. Đây là điểm trường xa trung tâm với 35 học sinh lớp 1 và lớp 2, đường đi lại vô cùng khó khăn.

Năm học này, cô được giao chủ nhiệm lớp 1. Cách đây ít ngày, thầy cô giáo và các tình nguyện viên đã đến hỗ trợ dọn dẹp, trang trí lớp học với nhiều cờ, hoa, tạo không khí phấn khởi cho học sinh trong ngày đầu tới trường.

qua4.jpg
Thầy cô giáo đổ đường bê tông, chỉnh trang trường lớp cho học sinh ở vùng khó.

Cô Liên chia sẻ, đây là địa bàn vùng khó, còn thiếu thốn đủ bề nên cô trò dự định sẽ tổ chức lễ khai giảng giản dị, ấm cúng với sự tham gia của toàn bộ học sinh, một số thầy cô giáo và cha mẹ học sinh. Các em được dặn mặc đồng phục đẹp và biểu diễn văn nghệ trong ngày tựu trường.

Thầy Nguyễn Khắc Điệp, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Vân (Đà Nẵng) chia sẻ, ngoài điểm trường chính ở trung tâm, trường có thêm 3 điểm trường lẻ đón học sinh nhỏ tuổi ở các thôn có đường sá đi lại khó khăn.

qua2.jpg
Học sinh được tặng quà là cặp sách, đồ dùng học tập.

Trong đó, điểm trường gần nhất, cách trung tâm 7 cây số, điểm xa nhất thầy cô phải đi bộ khoảng 3 giờ đồng hồ mới tới nơi.

qua5.jpg
Các em đã có đủ sách giáo khoa, đồng phục đón năm học mới.
qua.jpg
Không khí chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới tại điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Vân ở thôn 6B, xã Trà Vân (TP Đà Nẵng).

Dẫu vậy, để tạo không khí cho học sinh, năm nào nhà trường cũng chỉ đạo cô trò tổ chức lễ khai giảng đơn sơ nhưng đầy đủ nghi thức gồm: Chào cờ, hát Quốc ca, tổ chức trò chơi dân gian để các em vui chơi.

Hà Linh
