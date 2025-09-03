Cà Mau dành hơn 940 tỷ thực hiện dạy 2 buổi/ngày

TPO - Tỉnh Cà Mau vừa ban hành đề án tổ chức dạy 2 buổi/ngày, bán trú từ cấp mầm non tới hết phổ thông với các trường công lập trên toàn tỉnh, với tổng kinh phí thực hiện trên 942 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định phê duyệt Đề án tổ chức dạy 2 buổi/ngày, bán trú đối với cấp học mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) được giao thực hiện chính và chịu trách nhiệm toàn diện, không để xảy ra chậm trễ, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Cà Mau dành hơn 940 tỷ thực hiện đề án dạy 2 buổi/ngày và bán trú. Ảnh minh hoạ.

Hiện toàn tỉnh Cà Mau có 746 trường mầm non tới phổ thông công lập, trong đó khối mầm non và tiểu học công lập có hơn 98% số trường đang dạy học 2 buổi/ngày, và hơn 44% số trường tổ chức bán trú; khối trường THCS, THPT mới có 39% số trường dạy 2 buổi/ngày.

Để tổ chức dạy 2 buổi/ngày, Sở GD&ĐT Cà Mau cho biết, cần xây bổ sung 126 phòng học ở cấp mầm non và tiểu học, hơn 500 phòng học cấp THCS và hơn 460 phòng cấp THPT (chưa kể số phòng học tạm, bán kiên cố cần đầu tư kiên cố).

Về thực hiện bán trú cho học sinh, cấp mầm non ở Cà Mau còn thiếu 127 phòng ngủ, cấp tiểu học cần xây 237 phòng ngủ, chưa kể khu vực bếp ăn.



Đối với đội ngũ giáo viên, để triển khai dạy 2 buổi/ngày, toàn ngành cần thêm gần 2.000 giáo viên (mầm non thêm 685 giáo viên, tiểu học thêm 368 giáo viên, THCS thêm 298 giáo viên, THPT thêm 626 giáo viên.

"Khi tổ chức dạy 2 buổi/ngày, nếu không tổ chức bán trú cho các em phụ huynh sẽ gặp khó khăn trong việc đưa rước con em, ảnh hưởng sinh hoạt, đời sống phụ huynh", Sở GD&ĐT Cà Mau nhận định.

Cà Mau dự kiến trong năm tài chính 2026, 2027, ngân sách tỉnh sẽ bố trí trên 942 tỷ đồng để triển khai thực hiện dạy 2 buổi/ngày và bán trú, để 100% các trường công lập triển khai chương trình.