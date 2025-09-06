Năm học của những quyết sách mới

TP - Năm học 2025-2026 mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thực thi mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ðây là năm học đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Luật Nhà giáo, Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí, Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Những ngày trước lễ khai giảng, giáo viên, phụ huynh, đoàn viên thanh niên cùng bộ đội, công an địa phương tất bật dọn dẹp, sửa tôn, kê bàn ghế, phơi sách vở và căng dây an toàn quanh dãy nhà tốc mái, kèm theo biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho học sinh Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh)

Cơ hội chưa từng có

Hôm qua, 1,6 triệu nhà giáo và 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước khai giảng năm học 2025-2026. Lễ khai giảng được các đơn vị, nhà trường tổ chức gắn với hoạt động kỉ niệm 80 năm thành lập Bộ GD&ĐT, mang không khí tươi vui, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng. Chủ đề năm học 2025-2026 là: “Kỉ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, 80 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đã qua 3 lần cải cách giáo dục lớn, 2 lần đổi mới sâu rộng có tính chất cách mạng. 80 năm như một phép màu, từ bối cảnh đất nước với 95% người dân mù chữ, tầng lớp trí thức thưa thớt, tới hôm nay, cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục từ mẫu giáo 5 tuổi đến THCS.

Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa được Bộ Chính trị ban hành, trong đó giáo dục và đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, nhân tố quyết định tương lai của dân tộc. Bộ GD&ĐT đã triển khai ngay việc thể chế hóa những quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 71.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, con đường phía trước rất dài, gánh mang trên vai rất nặng nên ông mong toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên giáo dục và học sinh, sinh viên cần sáng tạo, nỗ lực, hành động nhanh và mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua các giới hạn của chính mình, tận dụng mọi cơ hội và điều kiện, hoàn thành sứ mệnh.

“Năm học này, ngành giáo dục đứng trước cơ hội chưa từng có. Chưa bao giờ giáo dục và đào tạo được Đảng, Nhà nước quan tâm và kì vọng nhiều như hiện nay”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá.

Bộ trưởng Bộ GD&ÐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, năm học mới, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt ở cấp xã, đặt ra yêu cầu cao về quản trị sự thay đổi trong tổ chức, nhân sự và bộ máy. Vấn đề công bằng giáo dục; dạy thêm - học thêm; tuyển dụng, luân chuyển giáo viên; phổ cập thực chất cũng là những thách thức mà ngành phải giải quyết quyết liệt.

Kì vọng năm học mới

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho rằng, năm học này là phép thử cho tính hiệu quả của các chủ trương cải cách quan trọng.

Các chính sách như miễn học phí cho học sinh toàn quốc, tăng lương cho giáo viên, nhân viên giáo dục, dạy học 2 buổi/ngày, quản lí dạy thêm, tăng cường giáo dục kĩ năng sống, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2, vận hành quản lí giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tăng quyền tự chủ, sáng tạo). Ông Nam kì vọng 1 năm học giàu cảm xúc và thắng lợi.

Ông Nam nói rằng, Nghị quyết 71 tác động lớn đến năm học 2025-2026 ở các điểm lớn như: miễn học phí 14 đối tượng học sinh, sinh viên; cam kết bố trí tối thiểu 20% ngân sách nhà nước cho giáo dục; tăng lương cho nhà giáo; thống nhất một bộ SGK hướng tới miễn phí vào năm 2030; tự chủ ĐH toàn diện; giáo dục nghề nghiệp không còn là “cửa dưới” mà đã trở thành đường cao tốc đào tạo nhân lực đáp ứng thị trường lao động chất lượng cao. Những chính sách này không chỉ giải tỏa áp lực cho phụ huynh, thầy cô mà còn tạo động lực mạnh mẽ để hệ thống giáo dục vận hành đồng bộ.

Một trong những chính sách được xã hội quan tâm ở năm học mới này là việc miễn học phí cho học sinh từ tiểu học đến THPT trên toàn quốc. Đây là bước tiến lớn, thể hiện cam kết của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền học tập cho mọi trẻ em, thể hiện sự quan tâm, giảm trực tiếp gánh nặng kinh tế…

Ông Nam cho rằng, nền tảng tiến tới phổ cập giáo dục THPT nhanh chóng như Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo chính là tổ chức học 2 buổi/ngày. Thực hiện tốt việc này sẽ đem lại nhiều lợi ích, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển toàn diện học sinh (sức khỏe thể chất; kĩ năng sống và tri thức), giáo viên có điều kiện quan sát để hỗ trợ giáo dục cá nhân hóa. Điều này giúp giảm áp lực học thêm, tiết kiệm thời gian chi phí cho gia đình.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, nhấn mạnh, các quyết sách đối với ngành giáo dục triển khai từ năm học 2025-2026 thể hiện những ưu việt của chế độ về an sinh xã hội. Điều này không chỉ tác động đến giáo dục mà góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân vì được học hành và phát triển bản thân là nhu cầu cốt lõi của mỗi người. Đội ngũ giáo viên được tạo động lực gắn bó với nghề. Cơ hội học tập mở rộng cho học sinh sẽ tạo ra sự nhiệt huyết.

“Trong diễn văn kỉ niệm 80 năm ngày truyền thống và khai giảng năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh từ khóa của năm học là triển khai. Các chủ trương, chính sách sẽ đi vào cuộc sống. Việc tác động đến đội ngũ và chất lượng giáo dục không đến ngay mà dần dần từng bước qua việc triển khai. Triển khai tốt thì sẽ có kết quả tốt như mục tiêu và mong mỏi của chúng ta”, ông Sơn nói.