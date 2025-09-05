Những hình ảnh xúc động trong ngày khai giảng ở Quảng Trị

TPO - Với địa hình núi non, sông suối chia cắt, việc đến trường của các em học sinh ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Quảng Trị gặp nhiều khó khăn. Để hỗ trợ các em đến trường trong ngày khai giảng, Bộ đội Biên phòng đã phải cõng các em qua suối, thầy cô phải đi thuyền để đến lễ khai giảng.

Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Lập, Trung tá Hồ Như Quân ngày 5/9 cho biết, từ sáng sớm các cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đã đến tận nhà những học sinh người Vân Kiều, Pa Kô ở thôn Cù Bai, Cựp - Cuôi, Ka Tiêng thuộc xã Hướng Lập hỗ trợ cõng các em qua suối để kịp đến trường khai giảng. Đây là các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Đồn Biên phòng Hướng Lập nhận đỡ đầu.

Bộ đội Biên phòng cõng các em qua suối để đến trường.

“Để kịp giờ khai giảng, các chiến sĩ phải đưa các em đi theo đường tắt khoảng hơn 3km thay vì đi đường chính gần 10km. Con đường này phải lội qua nhiều đoạn suối ngập sâu, trơn trượt. Vì vậy, chúng tôi phải hỗ trợ để các em kịp dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lập” Trung tá Quân chia sẻ.

Được biết, Đồn Biên phòng Hướng Lập nhận nuôi và hỗ trợ 9 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 4 cháu thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường” và 5 cháu thuộc Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng - Nâng bước em đến trường”.

Vượt những con đường dốc đầy đá sỏi.

Trong lúc đó, tại xã Kim Phú, 3 bản của tộc người Rục bị nước lũ chia cắt đã 3 tuần nay. Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, các thầy cô ở đây đã phải gửi xe ở đầu đường, sau đó di chuyển bằng đò để vào trường.

Thầy giáo Phan Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Thượng Hoá, đóng trên địa bàn xã Kim Phú cho biết: Trường có 3 điểm trường, trong đó điểm trường chính đóng ở bản Yên Hợp, 2 điểm còn lại đóng ở bản Ón và Mò o Ồ ồ. Năm học 2025-2056 trường có gần 150 học sinh đều là con em của tộc người Rục, người Sách thuộc dân tộc Chứt.

Thầy cô đi đò để đến trường.

Đoạn đường vào các bản người Rục thường bị ngập dài ngày trong mùa mưa lũ nên việc đi lại của thầy cô giáo rất khó khăn. Tuy nhiên, nhà trường thường xuyên nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng nên thầy cô giáo dù vất vả cũng phần nào yên tâm công tác.