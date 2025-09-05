Nhiều trường đại học khai giảng, trao học bổng khủng cho sinh viên

TPO - Cùng với các cơ sở giáo dục phổ thông, nhiều trường đại học tại TPHCM như ĐH Y Dược TPHCM, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Khoa học Sức khoẻ (thuộc ĐHQG TPHCM),Trường ĐH Công Thương TPHCM... tổ chức khai giảng năm học mới.

Tại ĐH Y Dược TPHCM, PGS Ngô Quốc Đạt - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, năm 2025, nhà trường tuyển sinh 2.576 chỉ tiêu nhưng có 17.975 thí sinh đăng ký xét tuyển, trong đó có 2.720 thí sinh trúng tuyển và 2.589 thí sinh xác nhận nhập học.

Hiện trường đang đào tạo 11.217 sinh viên theo học. Năm học 2024-2025, tỉ lệ sinh viên xuất sắc là 9,4%, giỏi 20,7%, Khá 41,6%, Trung bình 18,8% và Yếu 9,6%.

Trần Đức Tài thủ khoa khối B duy nhất cả nước và là thủ khoa của Trường năm 2025 được 100% học bổng năm 2025-2026.

Cũng trong năm học này, Đại học Y Dược TPHCM chi nhiều tỷ đồng để trao học bổng cho sinh viên có thành tích tốt và có hoàn cảnh khó khăn. Riêng Trần Đức Tài thủ khoa khối B duy nhất cả nước và là thủ khoa của Trường năm 2025 được 100% học bổng năm 2025-2026.

Tại Trường ĐH Công Thương TPHCM, năm học 2025 - 2026, nhà trường chào đón gần 8.500 tân sinh viên. Quy mô sinh viên Trường vào khoảng tầm 25.000 người học, trong đó có hơn 24.400 và 600 học viên cao học và nghiên cứu sinh...

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Công Thương TPHCM dự lễ trực tuyến

Tại buổi lễ Khai giảng, các doanh nghiệp đã tài trợ 3,4 tỷ đồng và trao học bổng cho tân sinh viên là hơn 125 triệu, kèm theo 5 suất hỗ trợ học phí cho chương trình quốc tế, miễn phí 70% học phí học kỳ 1.

Tại Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM), sau khi dự trực tuyến lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống và Khai giảng năm học 2025 – 2026 cũng đã tổ chức lễ Khai giảng chào đón đón hơn 1.800 tân sinh viên đến từ 46 tỉnh, thành trên cả nước.

Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Quốc tế chào cờ trực tuyến

Đặng Lê Trúc Linh với 1050/1200 điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2025 và Nguyễn Vũ Hoàng Phúc với 28.5/30 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là hai thủ khoa của trường năm nay.

Năm nay, trường tuyển sinh qua ba phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM, và kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hiện ĐH Quốc tế có 10 khoa, 2 bộ môn, với 23 ngành đào tạo đại học, cùng 11 chương trình thạc sĩ và 5 chương trình tiến sĩ.

Hằng năm, trường dành gần 10 tỷ đồng học bổng cho sinh viên xuất sắc. Riêng năm học 2025-2026, khoảng 7 tỷ đồng học bổng sẽ được trao để khuyến khích tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh vừa qua.

Một số trường khác Trường ĐH Mở TPHCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing... tổ chức truyền hình trực tiếp cho cán bộ giảng viên sinh viên xem.