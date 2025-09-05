Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Nhiều trường đại học khai giảng, trao học bổng khủng cho sinh viên

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cùng với các cơ sở giáo dục phổ thông, nhiều trường đại học tại TPHCM như ĐH Y Dược TPHCM, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Khoa học Sức khoẻ (thuộc ĐHQG TPHCM),Trường ĐH Công Thương TPHCM... tổ chức khai giảng năm học mới.

Tại ĐH Y Dược TPHCM, PGS Ngô Quốc Đạt - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, năm 2025, nhà trường tuyển sinh 2.576 chỉ tiêu nhưng có 17.975 thí sinh đăng ký xét tuyển, trong đó có 2.720 thí sinh trúng tuyển và 2.589 thí sinh xác nhận nhập học.

Hiện trường đang đào tạo 11.217 sinh viên theo học. Năm học 2024-2025, tỉ lệ sinh viên xuất sắc là 9,4%, giỏi 20,7%, Khá 41,6%, Trung bình 18,8% và Yếu 9,6%.

tai.png
Trần Đức Tài thủ khoa khối B duy nhất cả nước và là thủ khoa của Trường năm 2025 được 100% học bổng năm 2025-2026.

Cũng trong năm học này, Đại học Y Dược TPHCM chi nhiều tỷ đồng để trao học bổng cho sinh viên có thành tích tốt và có hoàn cảnh khó khăn. Riêng Trần Đức Tài thủ khoa khối B duy nhất cả nước và là thủ khoa của Trường năm 2025 được 100% học bổng năm 2025-2026.

Tại Trường ĐH Công Thương TPHCM, năm học 2025 - 2026, nhà trường chào đón gần 8.500 tân sinh viên. Quy mô sinh viên Trường vào khoảng tầm 25.000 người học, trong đó có hơn 24.400 và 600 học viên cao học và nghiên cứu sinh...

a7401834.jpg
a7401807.jpg
Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Công Thương TPHCM dự lễ trực tuyến

Tại buổi lễ Khai giảng, các doanh nghiệp đã tài trợ 3,4 tỷ đồng và trao học bổng cho tân sinh viên là hơn 125 triệu, kèm theo 5 suất hỗ trợ học phí cho chương trình quốc tế, miễn phí 70% học phí học kỳ 1.

Tại Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM), sau khi dự trực tuyến lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống và Khai giảng năm học 2025 – 2026 cũng đã tổ chức lễ Khai giảng chào đón đón hơn 1.800 tân sinh viên đến từ 46 tỉnh, thành trên cả nước.

z6978320667968-16a7c548b72b9b6f1576e16953600b2c.jpg
Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Quốc tế chào cờ trực tuyến
z6978540759546-a8535e0b5668acfb8a3386d20fde75b4.jpg
Đặng Lê Trúc Linh với 1050/1200 điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2025 và Nguyễn Vũ Hoàng Phúc với 28.5/30 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là hai thủ khoa của trường năm nay.

Năm nay, trường tuyển sinh qua ba phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM, và kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hiện ĐH Quốc tế có 10 khoa, 2 bộ môn, với 23 ngành đào tạo đại học, cùng 11 chương trình thạc sĩ và 5 chương trình tiến sĩ.

Hằng năm, trường dành gần 10 tỷ đồng học bổng cho sinh viên xuất sắc. Riêng năm học 2025-2026, khoảng 7 tỷ đồng học bổng sẽ được trao để khuyến khích tân sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ tuyển sinh vừa qua.

Một số trường khác Trường ĐH Mở TPHCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing... tổ chức truyền hình trực tiếp cho cán bộ giảng viên sinh viên xem.

z6978667073023-457f7ec52818a29a0c278c71afee0441.jpg
z6978667118695-330cb4378164ce50159a3757689a2a1f.jpg
z6978667073017-5e1a72062e461f8dcdf0856af21fd85d.jpg
Hình ảnh cán bộ, giảng viên sinh viên Trường ĐH Mở TPHCM dự lễ trực tuyến qua màn hình
Nguyễn Dũng
#đại học TPHCM #khai giảng 2025 #lễ khai giảng trực tuyến #tân sinh viên #học bổng đại học

Xem thêm

Cùng chuyên mục