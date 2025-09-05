Lễ khai giảng xúc động với những học sinh đặc biệt ở làng Nủ

TPO - Ở những vùng khó khăn của Tuyên Quang, Điện Biên hay Làng Nủ (Lào Cai), tiếng trống khai giảng năm học mới vang lên trong niềm háo hức của học trò. Những em nhỏ đến trường không chỉ mang theo ước mơ học tập mà còn nhận được sự sẻ chia, động viên từ thầy cô và cộng đồng.

Lễ khai giảng của học sinh làng Nủ

Trường Tiểu học & THCS số 1 Phúc Khánh (xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai) năm nay có 311 học sinh. Lễ khai giảng năm học 2025-2026 của nhà trường diễn ra lúc 7h sáng ngày 5/9. Sau phần lễ của trường, từ 7h55 trở đi, học sinh sẽ tham dự lễ khai giảng toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức qua truyền hình trực tiếp.

Thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay nhà trường có một số trường hợp học sinh từng chịu mất mát lớn trong gia đình. “Các em sau biến cố thường trở nên trầm lắng hơn, ít nói hơn, nhưng ngược lại là nỗ lực, có ý chí học tập hơn trước”, thầy chia sẻ.

Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học & THCS số 1 Phúc Khánh (xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai).

Một điểm mới trong năm học này là việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào dạy và học. “Nhà trường đã tập huấn để thầy cô biết sử dụng các công cụ như ChatGPT, Google… trong soạn giảng, thiết kế trò chơi học tập. Nhờ vậy, giáo viên tiết kiệm thời gian, còn học sinh bắt đầu làm quen với công cụ mới”, thầy Vinh nói.

Về việc duy trì sĩ số, thầy cho biết, nhờ chính sách bán trú và hỗ trợ của Nhà nước, học sinh vùng khó khăn có chỗ ăn ở, điều kiện sinh hoạt đảm bảo nên không phải vận động nhiều. Từ đầu tháng 8, giáo viên đã có mặt tại trường để chuẩn bị cơ sở vật chất, còn học sinh trở lại từ ngày 27/8 để ổn định nề nếp, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Bé Hoàng Ngọc Lan, Làng Nủ.

Bé Hoàng Gia Bảo, Làng Nủ.

Tại điểm trường Làng Nủ, thuộc trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh, hiện có hai khối lớp 1 và 2. Năm học này, lớp 1 chỉ có 6 học sinh nên các em được bố trí học ở cơ sở chính cách 6 km. Lớp 2 có 14 em, giáo viên trực tiếp lên điểm trường giảng dạy.

Trong số học sinh, có hai trường hợp đặc biệt là em Hoàng Gia Bảo (lớp 3, học bán trú tại cơ sở chính) và em Hoàng Ngọc Lan (lớp 2C, học tại điểm trường Làng Nủ). Cả hai đều mồ côi cha mẹ sau vụ sạt lở kinh hoàng ở Làng Nủ. Riêng Lan còn mất thêm hai anh trai và một người anh họ, trở thành chủ hộ đứng tên ngôi nhà trên bản.

Cô Hoàng Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 2C cho biết: “Lan sống cùng bà ngoại, nhiều hôm không có ai chăm sóc, em đến lớp mặt mũi lem nhem, thầy cô lại phải rửa mặt giúp. Tính cách Lan trầm, ít nói. Những hôm trời mưa lớn, em thường hoảng loạn, sợ hãi, chạy đến ôm chầm lấy cô vì ám ảnh sạt lở”.

Dù vậy, khi bước vào năm học mới, Lan vẫn háo hức được gặp bạn bè, thầy cô. Em thích thú với những quyển sách, vở mới được chuẩn bị từ trước thềm khai giảng. “Chúng tôi và các ban ngành, đoàn thể của xã đã đến động viên, hỗ trợ, trang bị đầy đủ đồ dùng để các em tự tin đến trường từ đầu tháng 8”, cô Vân chia sẻ.

Hiện Gia Bảo theo học bán trú, mỗi tuần bà ngoại hoặc bác đưa đón. Lan tiếp tục học tại điểm trường Làng Nủ, được thầy cô và bà ngoại chăm sóc, dìu dắt từng bước để vững vàng hơn sau biến cố.

Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đồng hành với học sinh khó khăn

Con đường đất dẫn lên Trường THCS Trung Sơn (xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang) quanh co theo triền đồi, sương sớm bảng lảng giăng kín lối. Tiếng bước chân học trò xen lẫn tiếng cười rộn rã làm không gian bừng sáng hơn. Trên sân trường nhỏ nằm nép mình giữa những đồi cây, cờ hoa rực rỡ đã được thầy trò chuẩn bị từ sớm.

Trong lớp sương mờ vẫn còn vương vấn, tiếng trống khai giảng ngân vang, mở đầu cho một năm học mới đầy hy vọng.

Dự buổi lễ có chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, cùng lãnh đạo chính quyền địa phương. Dịp này, Tỉnh Đoàn trao tặng nhà trường 5.000 quyển vở, 30 bộ áo dài, 50 thùng sữa và nhiều phần quà khích lệ học sinh vùng cao.

Lễ khai giảng tại trường THCS Trung Sơn (xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang)

Thầy Nông Văn Hà, Hiệu trưởng trường THCS Trung Sơn cho biết, năm học này trường có 301 học sinh, riêng khối 6 có 76 em. “Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, phải ở trọ gần trường để tiện học tập. Trước ngày khai giảng, các thầy cô đều xuống tận nhà động viên từng em đến lớp”, thầy Hà nói.

Tỉnh Đoàn Tuyên Quang trao quà trong buổi lễ.

Cô Đoàn Hồng Thanh, chủ nhiệm lớp 6B, chia sẻ lớp có 38 học sinh thì tới 18 em thuộc hộ nghèo. Trước thềm năm học mới, cô phải đi từng bản để vận động phụ huynh cho con đi học. Trường hợp em Thèn Văn Thiện là ví dụ. Thiện là con út trong gia đình có ba anh em. Hai anh trai hơn em vài tuổi đã nghỉ học đi làm phụ giúp bố mẹ. Nếu không có sự kiên trì thuyết phục, Thiện có lẽ cũng rời lớp từ sớm. “Em lại bị cận thị, nên tôi đưa em xuống đo mắt, lắp kính để theo kịp bài vở”, cô Thanh kể.

Em Thèn Văn Thiện trong buổi khai giảng.

Ngồi trong lớp mới, Thiện rụt rè nói: “Được đi học em rất vui. Nhà em ở xã Kiến Thiết, xa trường nên em ở trọ, được Nhà nước hỗ trợ tiền thuê. Em mơ ước sau này được học ngành Công nghệ thông tin”.

Học sinh Điện Biên phải khai giảng nhờ ở UBND xã vì trường chưa sửa xong

Lễ khai giảng năm học mới của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chiềng Sơ (xã Mường Luân, Điện Biên) được tổ chức tại trụ sở UBND xã Mường Luân (trụ sở xã Chiềng Sơ cũ) do trường bị ảnh hưởng nặng sau lũ.

Ông Nguyễn Danh Hỷ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Toàn trường có khoảng 530 học sinh, trong đó hơn 300 em ở bán trú. Đến chiều 4/9, mọi công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng đã hoàn tất”. Do 6 phòng học 2 tầng xuất hiện vết nứt lớn, nhà trường buộc phải di dời toàn bộ lớp học. Chính quyền địa phương đã sửa chữa, cải tạo nhà văn hóa, nhà thi đấu, hội trường và các phòng làm việc cũ thành 6 phòng học phục vụ năm học mới.

Lễ khai giảng đặc biệt của trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chiềng Sơ.

Trước đó, ngày 1/8, nước lũ đã gây ngập toàn bộ khuôn viên trường, khiến cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học hư hỏng nặng. Để đảm bảo năm học mới diễn ra trọn vẹn, các thầy cô phải nỗ lực gấp nhiều lần, vừa lo nơi ăn ở cho học sinh bán trú, vừa dọn dẹp, trang trí không gian cho lễ khai giảng thêm trang trọng, ấm áp.