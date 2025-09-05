Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TP.HCM: Thầy trò trường Tiểu học Hiệp Tân sẵn sàng cho năm học với nhiều đổi mới

Anh Thư (thực hiện)

HHTO - Sáng nay 5/9, thầy cô và học trò trường Tiểu học Hiệp Tân (quận Tân Phú, TP.HCM) hân hoan tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Không chỉ là ngày hội đến trường, buổi lễ còn đánh dấu nhiều đổi mới của nhà trường như tăng cường trải nghiệm, ứng dụng công nghệ trong công tác giảng dạy.

Sáng 5/9, trường Tiểu học Hiệp Tân (quận Tân Phú, TP.HCM) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 trong không khí trang nghiêm và nhiều kỳ vọng.

khai-giang.jpg

Ngay từ sáng sớm, các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" do chính các em học sinh biểu diễn đã mang lại không khí sôi động, mở màn cho một năm học mới đầy hứng khởi. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là phần chào đón các bé học sinh lớp 1. Những em nhỏ cầm chong chóng, háo hức bước vào sân trường trong sự chào đón của thầy cô và các anh chị lớp lớn, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình học tập.

khai-giang-1.jpg
Tiết mục văn nghệ Ước mơ Việt Nam được các em học sinh đầu tư kỹ lưỡng.

Trong lễ khai giảng, BGH nhà trường đã tổ chức trao học bổng và quà tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đây là hoạt động thường niên nhằm khích lệ tinh thần học tập. Đúng 8 giờ sáng, thầy trò cùng theo dõi lễ khai giảng chung trên sóng truyền hình trực tiếp, đồng thanh hát Quốc ca, hòa nhịp với không khí khai giảng trên cả nước.

khai-giang-3.jpg
Các bé học sinh lớp Một đã sẵn sàng cho năm học mới.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết năm học này nhà trường sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hoạt động trải nghiệm và xây dựng "trường học hạnh phúc" theo tiêu chí Hợp tác - Trách nhiệm - Phát triển - Sáng tạo. Điểm mới được nhắc tới trong năm học 2025 - 2026 là việc ứng dụng công nghệ, kể cả AI, để bài giảng trở nên sinh động và gần gũi hơn với các em học sinh.

khai-giang-2.jpg

Phụ huynh, giáo viên và học sinh đều bày tỏ sự háo hức cho năm học mới. Nhiều bạn nhỏ cũng tự đặt ra mục tiêu riêng, từ phấn đấu đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc cho đến thử sức ở các hội thi cấp Quận, tạo thêm động lực ngay từ ngày khai giảng.

Lễ khai giảng khép lại trong niềm vui gặp lại thầy cô, bạn bè sau kỳ nghỉ hè, mở ra một năm học mới mà trường Tiểu học Hiệp Tân kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển cả về kiến thức lẫn kỹ năng cho học sinh.

Anh Thư (thực hiện)
#Trường Tiểu học Hiệp Tân #khai giảng năm học mới #ứng dụng AI trong giảng dạy #chuyển đổi số giáo dục #lễ khai giảng TP.HCM

