Nghệ An: Thầy cô cùng học sinh THCS Hà Huy Tập hân hoan chào đón năm học mới

HHTO - Sáng nay 5/9, hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, Trường THCS Hà Huy Tập (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Đây là dịp để toàn thể phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo cùng nhìn lại những thành quả của năm học trước, đồng thời gửi gắm kỳ vọng, quyết tâm cho chặng đường mới.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên nhà trường đã rộn ràng tiếng cười nói và rực rỡ sắc màu của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Các em học sinh lớp 6 trong bộ đồng phục mới tinh khôi được thầy cô và anh chị khóa trên nồng nhiệt chào đón, chính thức bước vào ngôi trường mới với bao niềm háo hức.

Mở đầu chương trình, những tiết mục văn nghệ sôi động cùng màn múa lân đặc sắc đã khuấy động bầu không khí, mang lại sự phấn khởi, tươi vui cho ngày khai giảng.

Buổi lễ vinh dự đón tiếp đại diện lãnh đạo phường Vinh Phú, các tổ chức xã hội, nhà tài trợ, cùng đông đảo phụ huynh học sinh. Tại đây, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, trong đó có 15 suất quà đến từ lãnh đạo địa phương và các mạnh thường quân, cùng học bổng ngoại ngữ do nhà trường trao tặng.

Nhà trường cũng tổ chức tri ân, trao hoa chúc mừng cho 4 cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ hưu theo chế độ, ghi nhận những cống hiến trong sự nghiệp trồng người.

Trong diễn văn khai giảng, cô Hiệu trưởng Hà Lê Hòa Bình đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các vị đại biểu, quý thầy cô giáo, phụ huynh và toàn thể học sinh. Cô nhấn mạnh rằng, ngày khai giảng 5/9 không chỉ là khởi đầu của một năm học mới, mà còn là dịp để mỗi thầy trò cùng làm mới mình, ấp ủ những dự định và khát vọng phía trước. Với các em lớp 6, đây là hành trình đầu tiên tại mái trường mới với nhiều trải nghiệm thú vị; còn với học sinh lớp 9, đây là năm học bản lề, quan trọng nhất trước khi bước vào kỳ thi chuyển cấp, vì vậy cần phải nỗ lực hết mình.

Nhìn lại năm học 2024 - 2025, Trường THCS Hà Huy Tập đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ, khẳng định sự nỗ lực của thầy và trò, sự quan tâm của phụ huynh cũng như chỉ đạo sát sao từ các cấp lãnh đạo. Bước sang năm học 2025 - 2026, nhà trường cùng toàn ngành giáo dục cả nước quyết tâm thực hiện chủ đề: “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là phương châm hành động xuyên suốt, nhằm xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, bền vững, chú trọng bồi dưỡng tri thức, đạo đức, kỹ năng và khát vọng vươn lên cho học sinh.

Cô Hiệu trưởng cũng bày tỏ niềm tin tưởng vào thế hệ học sinh của nhà trường, mong các em biết vượt qua khó khăn, rèn luyện ý chí, giữ vững tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và nuôi dưỡng ước mơ. Đối với đội ngũ giáo viên, cô kêu gọi thầy cô tiếp tục giữ vững ngọn lửa yêu nghề, đổi mới sáng tạo, gắn bó với học trò để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần duy trì truyền thống giáo dục giàu bản sắc của Trường THCS Hà Huy Tập.

Kết thúc buổi lễ, toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh đều hân hoan, phấn khởi, sẵn sàng bước vào một năm học mới với nhiều kỳ vọng và mục tiêu mới. Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 của Trường THCS Hà Huy Tập thực sự đã trở thành ngày hội lớn, đánh dấu sự khởi đầu cho một chặng đường đầy hứa hẹn, nơi thầy và trò cùng nhau quyết tâm gặt hái thêm nhiều thành tích rực rỡ trong giảng dạy và học tập, tiếp tục khẳng định vị thế của một ngôi trường giàu truyền thống hiếu học trên quê hương Nghệ An.