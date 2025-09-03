Đà Nẵng: Bí kíp gửi 2K7 trước thềm nhập học, sẵn sàng cho "đời sống sinh viên"

HHTO - Nhiều trường đại học tại Đà Nẵng đang sẵn sàng chào đón thế hệ tân sinh viên 2K7. Trước thềm năm học mới, việc chuẩn bị cả về vật chất lẫn tinh thần trở thành ưu tiên hàng đầu của các bạn trẻ.

Chuẩn bị thủ tục nhập học: “Chủ động” là ưu tiên số một

Bạn Hồ Thị Thanh Tuyền (sinh năm 2007, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My) vừa trúng tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng với 9,5 điểm môn Văn. Nhận được kết quả xét tuyển sớm, Tuyền chủ động chuẩn bị hồ sơ nhập học ngay từ tháng 7.

"Mình đã chuẩn bị kỹ các giấy tờ như giấy báo trúng tuyển, căn cước công dân, giấy khám sức khỏe và ảnh thẻ. Song song đó, mình cũng ôn tập lại các môn chuyên ngành để khỏi bỡ ngỡ khi bắt đầu chương trình đại học".

Nữ sinh chủ động để không bị bỡ ngỡ khi lên Đại học. Ảnh: NVCC

Một điểm chung dễ nhận thấy là tân sinh viên đều có xu hướng tự tìm hiểu kỹ thông tin về trường và các mốc thời gian quan trọng qua website, fanpage hoặc hỏi han anh chị khóa trước. Điều này giúp teen tránh được các sai sót đáng tiếc trong quá trình làm thủ tục nhập học.

Chuẩn bị tâm lý: Bước chuyển lớn từ cấp ba sang đại học

Khác với cấp ba, đại học là một môi trường hoàn toàn mới: Không còn thời khóa biểu cố định, không có sự kèm cặp sát sao của thầy cô và đặc biệt là sống xa gia đình. Việc phải học cách tự lập khiến teen vừa háo hức vừa lo lắng.

Dù chủ động lên kế hoạch từ sớm để tránh "lạc nhịp" khi lên đại học, bạn Nguyễn Phước Ngọc Minh (Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My) vẫn có chút băn khoăn về tính cách của bản thân: "Mình khá trầm và ít nói, ba mẹ cũng lo mình khó hòa nhập. Đại học khác hẳn cấp ba, chắc chắn mình phải học cách cởi mở và tự tin hơn".

Minh cũng muốn tham gia vài câu lạc bộ để có thêm bạn bè. Ảnh: NVCC

Trước đây khi học nội trú, mọi thứ đều theo khuôn khổ. Vì vậy, khi lên đại học, điều cô bạn lo nhất là tự sắp xếp thời gian và quản lý tài chính. Minh cũng mong muốn vừa học vừa làm để không phụ thuộc vào kinh tế của cha mẹ.

Đằng sau sự háo hức là nhiều trăn trở, làm sao tự lo cho bản thân, giữ thói quen học tập và thích nghi với nhịp sống mới. Tuy nhiên, chính những thay đổi này lại là cơ hội để 2K7 rèn luyện sự tự lập và bản lĩnh.

Cái gì khó, có "hội tiền bối" lo!

Với nhiều tân sinh viên, cách nhanh nhất để bớt bỡ ngỡ chính là học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Từ chuyện học tập, sinh hoạt cho đến việc hòa nhập môi trường mới, lời khuyên từ đàn anh đàn chị luôn là "kim chỉ nam" giúp thế hệ 2K7 tự tin hơn trước ngưỡng cửa đại học.

Bạn Thanh Tuyền khá quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần. Cô chủ động tìm đến một chị khóa trên trong câu lạc bộ mà mình dự định tham gia: “Chị kể hồi mới vào trường cũng từng thấy cô đơn vì chưa quen ai. Nhờ tham gia CLB, chị nhanh chóng có bạn, được hướng dẫn nhiều thứ và có động lực đi học hơn. Chị còn khuyên mình đừng ngại mở lời làm quen, vì sinh viên năm nhất ai cũng bỡ ngỡ như nhau. Nhờ vậy, từ chỗ lo lắng mơ hồ, giờ mình đã có định hướng rõ ràng hơn".

Hành trang mềm” giúp tân sinh viên vững vàng hơn trong môi trường đại học.



Ngoài ra, tân sinh viên nên “bỏ túi” kỹ năng chủ động trong học tập, không chỉ chờ giảng viên truyền đạt mà còn tự tìm tài liệu, đọc thêm để nắm chắc kiến thức. Việc quản lý thời gian và tài chính cũng rất quan trọng, giúp cân bằng giữa học tập, sinh hoạt và giải trí. Cuối cùng, đừng quên giữ cho mình tinh thần thoải mái, thói quen sống lành mạnh để luôn sẵn sàng trước những thử thách mới.

Đại học không chỉ là bước tiến trong học tập, mà còn là hành trình rèn luyện sự tự lập, khả năng quản lý bản thân và thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần chủ động cùng sự đồng hành từ gia đình và bạn bè, các bạn 2K7 Đà Nẵng đang sẵn sàng cho những tháng ngày rực rỡ phía trước.