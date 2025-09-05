Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường tan hoang sau bão số 5

Phạm Trường

TPO - Giữa sân trường ngổn ngang mái tôn, gạch vụn, lớp học hư hỏng sau đợt bão số 5, tiếng trống khai trường vang lên, mang theo sự cố gắng, nỗ lực của giáo viên, học sinh ngôi trường ở Hà Tĩnh trong năm học mới.

Clip Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường tan hoang sau bão số 5.
tp-1.jpg
Sáng 5/9, hòa cùng không khí ngày tựu trường của hàng triệu học sinh trên khắp cả nước, Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh﻿) diễn ra lễ khai giảng năm học mới. Khác với những ngôi trường khác, nơi đây vừa trải qua đợt mưa bão số 5 gây thiệt hại nặng nề.
tp-14.jpg
Cơn bão xảy ra vào cuối tháng 8 vừa qua đã quật ngã hệ thống cây xanh, tốc mái và đổ sập 2 dãy nhà với tổng 13 phòng học. Tất cả các thiết bị phục vụ dạy học như ti vi, quạt điện, màn hình chiếu và 1.560 đầu sách tại phòng thư viện đều bị ngâm nước. Ước tính thiệt hại do bão số 5 gây ra tại trường THCS Sơn Lộc khoảng 1 tỷ đồng - con số không nhỏ với một ngôi trường vùng nông thôn.
tp-6.jpg
tp-8.jpg
tp-9.jpg
tp-11.jpg
Trên sân trường, những dãy nhà bị bão thổi tốc mái, gạch vụn và bụi đất vẫn còn ngổn ngang. Trong lớp học còn phảng phất mùi ẩm ướt của sách vở bị dầm mưa sau cơn bão cùng những mảng tường đổ sập.
tp-5.jpg
“Khi bão tan, nhìn khung cảnh tan hoang của trường, thầy cô giáo ai nấy đều hoang mang, lo lắng sẽ không khắc phục kịp ngày khai giảng. Nhưng được sự động viên, hỗ trợ của nhiều lực lượng, tập thể nhà trường đã nỗ lực dọn dẹp. 3 phòng học đã được tạm thời lợp lại để bỏ thiết bị dạy học và sách thư viện. Ngoài ra, nhà trường đã tạm lấy phòng tiếng anh, mỹ thuật và một số phòng chức năng để đảm bảo đủ 14 phòng học chính khóa. Dù khó khăn đến mấy cũng phải để các em học sinh có một ngày khai giảng trọn vẹn”, thầy Hoàng Thế Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc chia sẻ.
tp-2.jpg
tp-12.jpg
tp-13.jpg
Học sinh xếp hàng ngay ngắn, áo trắng tinh khôi, khăn quàng đỏ trên vai, đứng bên cạnh là những dãy nhà hư hỏng. Tiếng trống khai giảng vang lên, báo hiệu một năm học mới bắt đầu.
tp-3.jpg
Những ngày trước lễ khai giảng, giáo viên, phụ huynh, đoàn viên thanh niên cùng bộ đội, công an địa phương đã tất bật dọn dẹp, sửa tôn, kê bàn ghế, phơi sách vở và căng dây an toàn quanh dãy nhà tốc mái, kèm theo biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho học sinh.
tp-1.jpg
Trường THCS Sơn Lộc hiện có 540 học sinh với tổng 14 lớp và 30 cán bộ, nhân viên, giáo viên. Dù vất vả, khó khăn nhưng buổi lễ khai giảng năm học mới﻿của Trường THCS Sơn Lộc vẫn rất đầy đủ, đúng nghĩa cho thầy trò ngôi trường này.
Phạm Trường
#bão số 5 #khai giảng năm học #Hà Tĩnh #trường học hư hỏng #đồng hành học sinh #giáo dục vùng quê #thầy trò vượt khó

Xem thêm

Cùng chuyên mục