Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường tan hoang sau bão số 5

TPO - Giữa sân trường ngổn ngang mái tôn, gạch vụn, lớp học hư hỏng sau đợt bão số 5, tiếng trống khai trường vang lên, mang theo sự cố gắng, nỗ lực của giáo viên, học sinh ngôi trường ở Hà Tĩnh trong năm học mới.
Trên sân trường, những dãy nhà bị bão thổi tốc mái, gạch vụn và bụi đất vẫn còn ngổn ngang. Trong lớp học còn phảng phất mùi ẩm ướt của sách vở bị dầm mưa sau cơn bão cùng những mảng tường đổ sập.
Học sinh xếp hàng ngay ngắn, áo trắng tinh khôi, khăn quàng đỏ trên vai, đứng bên cạnh là những dãy nhà hư hỏng. Tiếng trống khai giảng vang lên, báo hiệu một năm học mới bắt đầu.