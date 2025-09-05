Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường tan hoang sau bão số 5

TPO - Giữa sân trường ngổn ngang mái tôn, gạch vụn, lớp học hư hỏng sau đợt bão số 5, tiếng trống khai trường vang lên, mang theo sự cố gắng, nỗ lực của giáo viên, học sinh ngôi trường ở Hà Tĩnh trong năm học mới.