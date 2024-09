Trường học tại Hà Nội tốc mái, cây xanh đổ gãy tan hoang sau bão

TPO - Từ sáng sớm ngày 8/9, nhiều trường học ở Hà Nội huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường học dọn dẹp trường lớp để kịp đón học sinh quay lại trường học vào ngày mai (9/8).

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc, trường học nào đủ điều kiện đảm bảo an toàn đón học sinh quay lại trường học từ ngày mai, 9/9.

Đêm qua, sau khi bão Yagi càn quét, nhiều trường học chịu ảnh hưởng làm gãy đổ nhiều cây xanh, đổ hàng rào trường học, biển hiệu, các cửa phòng học. Từ sáng sớm hôm nay, các nhà trường đã nhanh chóng huy động lực lượng, vệ sinh trường, lớp sạch sẽ để sớm đón học sinh đi học trở lại.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo về việc, các trường học chưa đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn do ảnh hưởng của cơn bão, trước mắt chưa tổ chức dạy học cho học sinh, đồng thời có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền khắc phục ngay những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

“Căn cứ điều kiện thực tiễn của nhà trường, sau khi khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức học tập trở lại của cơ sở giáo dục đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học”, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu.

Trong thời gian chưa tổ chức dạy học, yêu cầu giáo viên đến trường để cùng các lực lượng chức năng tham gia thu dọn, tổng vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả của bão; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch dạy bù cho học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chỉ đạo các nhà trường khẩn trương rà soát, thống kê các thiệt hại cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tường rào, hệ thống cây xanh, cổng trường, mái tôn... của đơn vị. Cơ sở giáo dục báo cáo các cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí khẩn trương khắc phục các thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra đồng thời chủ động tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả của bão.