Nhiều tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học, trường học thành nơi trú bão Yagi

TPO - Tính đến chiều 6/9, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hoá, Hải Dương… đã có quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học để tránh siêu bão Yagi.

Trước khi bão đổ bộ, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phát đi văn bản hoả tốc yêu cầu các nhà trường rà soát hệ thống cây xanh, đường điện và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh.

Ngay sau đó, Sở GD&ĐT Hà Nội có quyết định cho học sinh tất cả các trường trên toàn thành phố nghỉ học bao gồm cả học chính và học thêm, câu lạc bộ từ ngày 7/9 đến khi bão tan, đồng thời yêu cầu các đơn vị phải thông tin đến giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn.

Hà Nội cũng yêu cầu trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3, tổ chức ứng trực, giữ liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời khi có sự cố.

Sở GD&ĐT Hải Phòng cho học sinh tại huyện Cát Hải nghỉ học từ sáng 6/9, số các trường còn lại trên toàn thành phố nghỉ học từ 7/9 đến khi bão tan.

Theo Sở GD&ĐT Hải Phòng, đến chiều qua có 158 trường học trên địa bàn dự kiến được trưng dụng để làm địa điểm tránh bão cho người dân.

Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình thông báo cho toàn bộ học sinh từ mầm non, tiểu học, THCS - THPT trên địa bàn nghỉ học từ ngày 6- 7/ 9 để đảm bảo an toàn. Sau bão, các trường nhanh chóng khắc phục thiệt hại (nếu có) và dọn dẹp trường lớp để đón học sinh đi học trở lại.

Sở GD&ĐT Bắc Ninh cũng quyết định cho trẻ mầm non và học sinh các cấp nghỉ học và không tổ chức các hoạt động giáo dục vào ngày 7/9.

Yêu cầu các trường lên phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trẻ em, học sinh, sinh viên. Chủ động các biện pháp phòng chống mưa ngập, lên phương án kịp thời di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở, dụng cụ học tập đến nơi an toàn, bảo đảm không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra.

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở… cho học sinh nghỉ học từ ngày 7/9. Sở này yêu cầu các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp nhằm đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học.

Sở GD&ĐT Nam Định cũng yêu cầu các trường cho học sinh các cấp học, sinh viên nghỉ học từ hôm nay (6/9) cho đến khi bão tan sẽ có thông báo đi học trở lại.

Sở GD&ĐT Phú Thọ đã thông báo tới trường học các cấp cho học sinh nghỉ học ngày Thứ Bảy (7/9) đồng thời yêu cầu không tổ chức bất kỳ hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Các nhà trường cũng có phương án di dời, vận chuyển tài sản, hồ sơ, tài liệu, sách vở, máy móc, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của nhà trường.

Ngoài ra, các địa phương như Thanh Hoá, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Dương, Tuyên Quang... cũng đã cho học sinh nghỉ học từ ngày mai (7/9)

Đối với các trường có học sinh nội trú, phải có phương án đảm bảo an toàn và nguồn cung cấp thực phẩm, nước uống đầy đủ cho học sinh trong thời gian ở tại trường.