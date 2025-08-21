Những điển hình tiên tiến Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam

Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải (ATHH) Việt Nam, giai đoạn 2025-2030 đã tôn vinh, biểu dương nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Trong đó, nhiều người cả đời đã gắn bó với hệ thống báo hiệu hàng hải trên biển, có người âm thầm xây dựng, tham mưu kế hoạch xây dựng, phát triển, nâng cấp dịch vụ cho đơn vị.

Cả đời gắn bó với đèn biển, báo hiệu hàng hải

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Kiến Thụy (Hải Phòng), tốt nghiệp phổ thông, chàng thanh niên Ngô Duy Triệu (SN 1970) đăng ký học trung cấp máy tàu biển. Tốt nghiệp, năm 1994 anh nộp hồ sơ vào Tổng Công ty Bảo đảm ATHH Việt Nam (trụ sở tại Hải Phòng) làm công nhân.

Sau 10 năm bền bỉ, anh được bổ nhiệm làm Trạm trưởng Trạm đèn biển Vĩnh Thực (Móng Cái, Quảng Ninh), đây là trạm đèn biển ở vị trí đầu tiên, được ví như “mắt biển” vùng Đông Bắc. Năm 2006, khi mới thành lập Trạm quản lý luồng Lạch Huyện (Hải Phòng), anh được điều động làm Trạm trưởng.

Năm 2023, anh được điều động làm Trạm trưởng Trạm quản lý luồng Bạch Đằng trong Khu Kinh tế Đình Vũ (Hải Phòng), với nhiệm vụ vận hành hệ thống gồm 20 báo hiệu nổi và 6 báo hiệu cố định trải dài trên đoạn luồng gần 7km. Đây là đoạn luồng có tuyến đường thủy nội địa và đường biển xen kẽ, địa bàn an ninh trật tự phức tạp, lưu lượng tàu thuyền qua lại rất lớn.

Cả đời gắn bó với bảo đảm an toàn hàng hải, anh Triệu đã quen với những điều kiện công tác khắc nghiệt, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần.

Anh Ngô Duy Triệu - Trạm trưởng Trạm luồng Bạch Đằng, Hải Phòng.

Anh chia sẻ, hàng ngày anh em ở trạm lênh đênh trên luồng hàng hải, nơi cửa biển sóng to, gió lớn và thường xuyên đối diện với nguy hiểm. Có những thời điểm ở trên biển nhiều hơn ở đất liền. Đó là những lúc thực hiện nhiệm vụ khắc phục sửa chữa hệ thống đèn báo hiệu để kịp thời đảm bảo hướng dẫn tàu vận tải an toàn cập cảng. Đặc biệt, mỗi khi mưa to, bão lớn, công nhân viên trạm phải ứng trực 24/24 để kiểm soát, xử lý khắc phục sự cố kịp thời.

Ban ngày, hệ thống báo hiệu nhận diện bằng màu sắc, số hiệu, dấu hiệu đỉnh, còn ban đêm màu sắc ánh đèn sẽ giúp tàu thuyền nhận diện để điều hướng. Do đó, nhiệm vụ thường trực luôn 24/24h.

Còn những ngày nắng ráo, đơn vị tuần tra, quản lý vận hành hệ thống báo hiệu đảm bảo hoạt động tốt, đảm bảo thông số kỹ thuật theo từng thông báo hàng hải để phương tiện hàng hải di chuyển trên luồng an toàn, hiệu quả.

Ngoài ra, Trạm quản lý luồng cũng tích cực kiểm soát, phát hiện vụ việc vi phạm hàng hải, giải quyết khắc phục các sự cố đột xuất như tai nạn, cứu hộ…

Nhớ lại cơn bão Yagi năm 2024, Trạm luồng Bạch Đằng ghi nhận 1/3 số báo hiệu bị lệch khỏi vị trí, có phao bị trôi dạt vào bờ. Ngay lập tức, anh đã báo cáo xin chủ trương và triển khai khắc phục kịp thời đưa vào vận hành hệ thống báo hiệu đảm bảo cho tàu hàng hải đi đúng luồng an toàn.

“Đặc thù công tác quản lý luồng hàng hải luôn đối diện với sóng to, gió lớn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và xa gia đình, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, với trách nhiệm cơ quan, đơn vị, tôi và cán bộ, nhân viên trạm luồng luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần vào sự phát triển chung của Tổng Công ty Bảo đảm ATHH Việt Nam cũng như đảm bảo tàu hàng hải trong nước, quốc tế cập cảng an toàn, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu kịp tiến độ”, anh Ngô Quang Triệu nói.

Với những nỗ lực đó, trong nhiều năm liên tiếp (giai đoạn 2020-2025), anh là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Tổng Công ty Bảo đảm ATHH Việt Nam trao tặng nhiều giấy khen, là điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong "Phong trào thi đua yêu nước".

Cán bộ, công nhân viên Trạm luồng Bạch Đằng thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Nữ tướng ngành bảo đảm hàng hải

Không trực tiếp nơi đầu sóng, ngọn gió như anh Triệu, chị Nguyễn Thị Hồng Lam (SN 1969, Phó trưởng Phòng Kinh tế kế hoạch) có nhiều đóng góp thầm lặng trong công tác xây dựng, bảo vệ, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án giá dịch vụ sự nghiệp công, sửa chữa thường xuyên công trình, quản lý nội bộ…

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ thuật, năm 1993, chị Lam nhận nhiệm vụ khảo sát, lập dự toán cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống trạm luồng, báo hiệu của Tổng Công ty Bảo đảm ATHH Việt Nam.

Thời điểm đó, trực tiếp đi cơ sở khảo sát các trạm luồng, hệ thống báo hiệu, chị chứng kiến hệ thống hạ tầng còn rất hoang sơ, lạc hậu. Đặc biệt, chứng kiến điều kiện công tác của cán bộ, công nhân viên tại các trạm xa gia đình, thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần và luôn đối diện với nguy hiểm bởi địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lam (giữa ảnh), Phó trưởng Phòng Kinh tế kế hoạch, Tổng Công ty Bảo đảm ATHH Việt Nam.

Mỗi chuyến đi, cô gái trẻ càng thêm nhiệt huyết, quyết tâm cùng tập thể nỗ lực xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Sau 10 năm, chị được điều chuyển về Phòng Kinh tế kế hoạch với nhiệm vụ tham mưu, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư cho Tổng Công ty. Hàng chục năm công tác, chị cùng tập thể phòng đã phối hợp với các phòng ban, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý vận hành bảo trì hệ thống báo hiệu hàng hải.

Tích cực thực hiện các thủ tục để thi công nạo vét duy tu các tuyến luồng, đôn đốc tiến độ, quyết toán công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn.

Đồng thời, xây dựng bổ sung, điều chỉnh giá sản phẩm dịch vụ công ích vận hành hệ thống đèn biển, luồng hàng hải công cộng; lập, điều chỉnh kế hoạch thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Tổng Công ty; xây dựng, tham mưu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển ngắn hạn, trung hạn các Công ty Hoa tiêu hàng hải…

“Hầu hết các dự án của Tổng Công ty đều gặp khó khăn do điều kiện thi công trên biển, thời tiết khắc nghiệt, mưa to, bão lớn. Thậm chí, có những trạm luồng ở rất xa khu dân cư, điều kiện ăn ở sinh hoạt của công nhân viên rất vất vả. Do đó, tôi cùng tập thể cán bộ, nhân viên trong phòng luôn nỗ lực hoàn thành sớm nhất nhiệm vụ có thể. Đặc biệt, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, đầu tư để tham mưu cho lãnh đạo phương án thực hiện phù hợp thời gian, thời điểm, tiến độ”, chị Nguyễn Thị Hồng Lam chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lam liên tiếp nhiều năm được nhận bằng khen, được biểu dương.

Với những nỗ lực bền bỉ, liên tiếp 5 năm liền (2019-2024), chị Lam đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; nhận bằng khen của Công đoàn GTVT Việt Nam và BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam.