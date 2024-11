Hải Phòng: Tàu nạo vét luồng hàng hải gặp sự cố giữa sông

TPO - Bông-tông chở máy đào gầu dây SG-8739 thuộc Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung thi công nạo vét luồng hàng hải trên sông Cấm (Hải Phòng) bất ngờ gặp sự cố, ngập nước.

Sự cố xảy ra sáng 21/11, trên sông Cấm, đoạn thuộc địa phận quận Hải An (TP Hải Phòng).

Theo thông tin từ Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải miền Bắc, sáng 21/11 máy đào gầu dây thuộc sở hữu của Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung (trụ sở tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) gặp sự cố đắm khi đang trên sông.

Thời điểm trên, phương tiện vận tải thủy không có hầm (bông-tông) chở máy đào gầu dây SG-8739 di chuyển trên sông Cấm để thực hiện Dự án nạo vét, duy tu luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Kênh Hà Nam, Bạch Đằng). Bất ngờ, bông-tông gặp sự cố nước tràn khiến máy đào gầu dây chìm một phần dưới sông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải miền Bắc phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Bộ đội biên phòng tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đưa bông-tông vào khu vực an toàn để làm rõ nguyên nhân. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người.

Theo Tổng Công ty Đảm bảo An toàn Hàng hải miền Bắc, bông-tông và máy đào gầu dây SG-8739 (Mỹ Dung 19) đã được Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cấp phép hoạt động thi công từ 7-30/11/2024 phục vụ gói thầu số 7 thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét.

Gói thầu số 7 nằm trong Dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng giai đoạn 2022-2025, đoạn Kênh Hà Nam, Bạch Đằng.

Ngoài phương tiện gặp sự cố, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cũng cấp phép tàu hút bụng Thái Bình Dương, sà lan SG-9625 hoạt động phục vụ dự án trên.