Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ bổ sung gần 1.000 tỷ: Vĩnh Long chỉ đạo đẩy nhanh mặt bằng

Cảnh Kỳ
TPO - Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 được phê duyệt bổ sung gần 1.000 tỷ đồng cho hạng mục nút giao, đường gom dân sinh… Tuy nhiên đến nay tiến độ triển khai các hạng mục này vẫn còn những khó khăn vướng mắc, đặc biệt mặt bằng qua tỉnh Vĩnh Long.

Dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thông xe cuối năm 2023, đi qua tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Tháng 10/2024, dự án được Thủ tướng cho điều chỉnh chủ trương đầu tư bổ sung một số nút giao, đường gom dân sinh, hệ thống giao thông thông minh và trung tâm quản lý, điều hành, với số vốn bổ sung gần 1.000 tỷ đồng. Các hạng mục bổ sung hoàn thành năm 2025.

tp-caotoc.jpg
Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ được bổ sung gần 1.000 tỷ đồng cho hạng mục nút giao, đường gom dân sinh, phục vụ quản lý, điều hành. Ảnh: CK

Triển khai các phần việc bổ sung trên, mới đây, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã làm việc với Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ qua địa bàn tỉnh. Về tiến độ GPMB hạng mục bổ sung trên địa bàn phường Tân Ngãi đã ban hành thông báo thu hồi đất và đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo. Đoạn qua xã Mỹ Thuận chưa thông báo thu hồi đất, do UBND tỉnh chưa giao đơn vị làm chủ đầu tư tiểu dự án GPMB.

Đại diện các sở ngành, đơn vị liên quan của tỉnh Vĩnh Long cũng nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ các nội dung như việc hoàn trả tạm ứng kinh phí tái định cư, lập hồ sơ quyết toán chi phí GPMB, bù chênh lệch tái định cư.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban Chỉ đạo lưu ý, đây là công trình trọng điểm, công tác GPMB phải được xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Ông Thiện yêu cầu, các đơn vị tập trung xử lý dứt điểm những tồn đọng, phấn đấu đến hết tháng 9/2025 phải cơ bản bàn giao một phần mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công theo hình thức cuốn chiếu, vừa thi công vừa tiếp tục GPMB. Nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, kiên quyết tránh tình trạng đùn đẩy, chậm trễ; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ để Ban Chỉ đạo kịp thời nắm bắt, chỉ đạo, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả.

Cảnh Kỳ
#cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ #Vĩnh Long #đầu tư cao tốc #giao thông Tây Nam Bộ #phát triển kinh tế khu vực #bổ sung ngân sách cao tốc #GPMB cao tốc

