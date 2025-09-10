Cần Thơ xin chủ trương lập quy hoạch chung sau sáp nhập

TPO - UBND thành phố Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho lập Quy hoạch chung sau hợp nhất với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, quy hoạch cho thời gian từ 20-25 năm, tầm nhìn đến 50 năm.

UBND thành phố Cần Thơ cho biết, sau sáp nhập với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ mới có diện tích hơn 6.360km2, dân số hơn 4,1 triệu người.

Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chung.

Tuy nhiên, hiện trạng quy hoạch đô thị và nông thôn chưa đồng bộ. Trong khi thành phố Cần Thơ cũ vẫn còn hiệu lực quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phần diện tích thuộc tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang không có quy hoạch đô thị và nông thôn tương ứng, do các quy hoạch vùng, tỉnh trước đây đã được tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Theo quy định mới, thành phố Cần Thơ thuộc diện phải lập quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, UBND thành phố Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chung, thời hạn quy hoạch từ 20-25 năm, tầm nhìn đến 50 năm, với toàn bộ địa giới hành chính thành phố Cần Thơ mới, thực hiện lập trong năm 2025.

UBND thành phố Cần Thơ cho rằng, việc lập quy hoạch chung là yêu cầu pháp lý, điều kiện tiên quyết để Cần Thơ quản lý hiệu quả không gian đô thị, phát triển hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đây cũng là cơ sở để thành phố xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, phù hợp với vị thế trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.