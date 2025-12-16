Siemens Healthineers cung cấp hệ thống CT Photon-counting, Bệnh viện Bạch Mai thành trung tâm điều trị lớn ở châu Á

Sáng 16/12/2025, Bệnh viện Bạch mai tổ chức tổ chức lễ khai trương hệ thống thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Tới dự có Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam. Được đầu tư lớn trang thiết bị dịp này, Bạch Mai trở thành bệnh viện công đầu tiên được tiếp cận, đưa vào sử dụng hệ thống NAEOTOM Alpha CT Photon-counting; đồng thời là bệnh viện đầu tiên tại châu Á triển khai hai hệ thống NAEOTOM Alpha CT Photon-counting trong thực hành lâm sàng.

Đưa CT Photon-counting hiện đại bậc nhất vào phục vụ chữa bệnh

Tại lễ phát động, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đợt đầu tư trang thiết bị lớn từ nguồn ngân sách nhà nước này không đơn thuần là đầu tư trang thiết bị mà là đầu tư cho khả năng tự chủ, tự cường của nền y học Việt Nam; là đầu tư cho niềm tin của nhân dân vào nền y tế nước nhà. Quyết sách này hoàn toàn phù hợp với tinh thần nghị quyết 72 của Đảng…, trong đó chú trọng phát triển y tế hiện đại, xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu chất lượng cao làm trụ cột cho hệ thống y tế quốc gia.

Lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Bạch Mai

“BV Bạch Mai là bệnh viện tuyến cuối nơi tiếp nhận những ca bệnh nặng nhất, phức tạp nhất từ nhiều nơi chuyển về. Trong bối cảnh mô hình bệnh tật của Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng với sự gia tăng mạnh mẽ của bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đột quỵ, chuyển hóa yêu cầu chẩn đoán sớm, chính xác điều trị cá thể hóa, an toàn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, BV Bạch Mai được đầu tư nhiều hệ thống ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới”, ông Đào Xuân Cơ nói và cho biết, lần đầu tiên hệ thống chụp cắt lớp CT Photon-counting hiện đại bậc nhất hiện nay được đưa vào sử dụng tại Bạch Mai.

Đây là bước tiến về năng lực làm chủ công nghệ cao về y tế. Cùng với các hệ thống hiện đại khác như CT tích hợp trí tuệ nhân tạo, xạ trị cao tốc tuyến tính… đã được đầu tư, Bệnh viện Bạch Mai hôm nay đã tiệm cận các chuẩn mực quốc tế trong chẩn đoán và điều trị những bệnh lý phức tạp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (thứ 3 từ trái sang), cùng lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai thăm phòng được trang bị CT Photon-counting của Siemens Healthineers.

“Từ hôm nay, người dân Việt Nam có thể yên tâm điều trị bệnh nặng ở trong nước, không còn phải ra nước ngoài điều trị với chi phí đắt đỏ…”, ông Cơ khẳng định.

Tiên phong dẫn dắt và giữ vị thế hàng đầu về chuyên môn y học

Tại lễ khai trương hệ thống thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh, ông Fabian Martin Singer - Giám đốc Điều hành Siemens Healthineers Việt Nam cho rằng, Bệnh viện Bạch Mai vừa là đơn vị định hướng chuyên môn, vừa tiên phong dẫn dắt các xu hướng phát triển. Bệnh viện đi đầu trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới, đạt được những đột phá trong chuyên môn và thiết lập các chuẩn mực lâm sàng mới có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đối với riêng bệnh viện mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho toàn ngành y tế và người dân Việt Nam.

Ông Fabian nói: Từ hôm nay (16/12), Bạch Mai trở thành bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam được tiếp cận và đưa vào sử dụng công nghệ CT Photon-counting; Đồng thời là bệnh viện đầu tiên tại châu Á triển khai hai hệ thống CT Photon-counting trong thực hành lâm sàng. Qua đó, Bệnh viện tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt và giữ vị thế hàng đầu về chuyên môn trong lĩnh vực y học và chăm sóc sức khỏe. Công nghệ CT Photon-counting được xem là bước đột phá quan trọng nhất của lĩnh vực chụp cắt lớp vi tính và chẩn đoán hình ảnh trong nhiều thập kỷ qua…

Ông Fabian phát biểu sáng 16/12 tại Bệnh viện Bạch Mai

Đến hiện nay, với hàng trăm hệ thống CT Photon-counting NAEOTOM Alpha đã được lắp đặt tại các bệnh viện hàng đầu trên thế giới, cùng hơn 1.000 công trình nghiên cứu khoa học chứng minh giá trị và hiệu quả, công nghệ này đã được kiểm chứng và khẳng định rõ ràng trong thực tiễn lâm sàng.

Hệ thống CT Photon-counting đầu tiên trên thế giới – Siemens NAEOTOM Alpha – mang lại những ưu điểm vượt trội như: Độ phân giải hình ảnh ở mức cao nhất, chỉ 0,11 milimét, hiện nay và trong tương lai gần vẫn được đánh giá là tốt nhất trên thị trường; Tốc độ chụp siêu nhanh nhờ ứng dụng công nghệ Dual Source; Khả năng chẩn đoán tim mạch vượt trội, bao gồm việc quan sát rõ cấu trúc bên trong các stent rất nhỏ, qua đó giúp hạn chế thực hiện các thủ thuật xâm lấn cao, như chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), vì lợi ích và sự an toàn của người bệnh; Liều tia bức xạ được giảm đáng kể, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho con em.

“Khi hệ thống NAEOTOM Alpha chính thức đi vào hoạt động, chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được mhững kết quả lâm sàng vượt trội, chưa từng có tiền lệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực tim mạch, thần kinh và ung thư; qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe của các gia đình Việt Nam”, ông Fabian nói.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà đã yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai khai thác, sử dụng hiệu quả an toàn hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại này, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật gắn với nâng cao chất lượng chuyên môn, điều trị; Phát huy tốt vai trò bệnh viện tuyến cuối, trung tâm chuyên sâu, Bệnh viện Bạch Mai cần đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế nói chung để điều trị cho bệnh nhân tốt nhất...