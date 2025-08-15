TP Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của quốc gia

TPO - Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND TP. Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và khởi nghiệp của vùng. Thành phố phấn đấu GRDP tăng 10%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 215 triệu đồng...

Ngày 15/8, Đảng bộ UBND TP. Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy và cấp ủy cơ sở đã đoàn kết, nỗ lực, đạt nhiều kết quả toàn diện.

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, GRDP bình quân đầu người và năng suất lao động tăng rõ rệt. Môi trường đầu tư thông thoáng, chỉ số PCI thuộc nhóm khá đến cao; thương mại, dịch vụ chuyển biến tích cực; du lịch đa dạng sản phẩm.

Lãnh đạo Thành uỷ Cần Thơ dự đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ UBND TP. Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển và lan tỏa cả vùng.

Thành phố sẽ là trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics, kinh tế biển, khởi nghiệp, khoa học công nghệ; phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong 29 chỉ tiêu chủ yếu, Cần Thơ phấn đấu GRDP tăng bình quân từ 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 215 triệu đồng; thu ngân sách tăng 15%/năm; tỷ lệ đô thị hóa 50-55%; hoàn thành xây dựng đô thị thông minh.

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, việc sáp nhập 3 Đảng bộ UBND TP. Cần Thơ (cũ), tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang định hình tầm nhìn chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, đòi hỏi bản lĩnh chính trị, năng lực tổ chức và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, ông Bình cũng chỉ rõ những hạn chế, như kiểm tra, giám sát chưa toàn diện; một số cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu; phê bình, tự phê bình còn nể nang. Kinh tế chưa tương xứng tiềm năng, thu hút đầu tư chiến lược còn hạn chế. Phối hợp sở ngành chưa đồng bộ, giải ngân vốn đầu tư công có lúc chậm.

Ông Bình nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 cùa Cần Thơ trở thành Thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, đậm bản sắc sông nước, trung tâm của vùng. Đời sống người dân ở mức cao, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trần Văn Lâu phát biểu.

Để đạt mục tiêu đó, theo ông Bình, cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tham mưu giải pháp sát thực tiễn; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai hiệu quả 4 nghị quyết “trụ cột” của Trung ương, nâng cao chất lượng, đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; đào tạo nhân lực chất lượng cao...

“Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP. Cần Thơ khóa mới cần cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hành động khả thi. Phát huy dân chủ, đoàn kết, giữ vững kỷ cương, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030”, ông Bình nói.