Phường Long Biên xác định trục sông Hồng là động lực phát triển mới

Trường Phong
TPO - Ông Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Long Biên, nhiệm kỳ 2020-2025 - được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Biên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 11/8, Đảng bộ phường Long Biên (Hà Nội) tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có 246 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.716 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

tienphong-118lb.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hà Nội - Nguyễn Doãn Toản - tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Biên, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phạm Linh.

Phường Long Biên được thành lập theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở phần lớn diện tích tự nhiên, dân số của các phường Long Biên, Thạch Bàn, Cự Khối, một phần diện tích đất tự nhiên và dân số phường Phúc Đồng, Gia Thuỵ, Bồ Đề (quận Long Biên), xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm), có diện tích 19,15 km2, gồm 37 tổ dân phố, dân số 65.885 người. Đảng bộ phường được thành lập theo Quyết định số 8701-QĐ/TU ngày 18/6/2025 của Thành ủy Hà Nội, gồm 70 tổ chức đảng (33 tổ chức cơ sở đảng và 37 chi bộ tổ dân phố) với 2.716 đảng viên.

Dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội nêu đến năm 2030, phường tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã hội, phát triển đô thị theo hướng Xanh - Văn minh - Hiện đại, trọng tâm là hình thành không gian sinh thái, văn hoá, sáng tạo ở vùng bãi sông Hồng, xây dựng phường đạt chuẩn Đô thị văn minh.

Phường cũng chú trọng đầu tư, phát triển văn hoá, xã hội toàn diện, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

tienphong-118lb1.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Long Biên, nhiệm kỳ 2020-2025 - được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Biên, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Linh.

Đáng chú ý, tầm nhìn đến năm 2045, phường định hướng phát triển chuỗi đô thị bên sông Hồng, xác định trục sông Hồng là động lực phát triển mới, người dân có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD, kinh tế, văn hoá xã hội phát triển toàn diện, hài hoà.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về việc chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ phường Long Biên, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Mạnh Hà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Biên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai phó bí thư Đảng uỷ phường Long Biên nhiệm kỳ 2025-2030 gồm bà Nguyễn Thị Thu Hằng và ông Hoàng Hải.

Trường Phong
