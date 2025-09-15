Cần Thơ nghiên cứu nối dài đường vành đai, tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng

TPO - Dự án đường vành đai phía Tây Cần Thơ đoạn từ Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 80 được đề xuất dài gần 17km, nối thông với đoạn tuyến vành đai đang thi công. Đơn vị tư vấn kiến nghị dùng phương án xây dựng tuyến đường rẻ nhất, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 8.100 tỷ đồng, từ ngân sách.

Sáng 15/9, UBND thành phố Cần Thơ họp về đề xuất Dự án đường vành đai phía Tây Cần Thơ đoạn nối Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 80. Dự án thuộc nhóm A, do địa phương quyết định đầu tư, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thực hiện giai đoạn 2025 - 2030.

Sơ đồ hướng tuyến dự án nối dài đường vành đai phía Tây Cần Thơ.

Nếu được đầu tư, Dự án đường vành đai phía Tây Cần Thơ sẽ nối thông từ đường Nam sông Hậu (cảng Cái Cui) tới Quốc lộ 80. Do tuyến đường vành đai này đoạn từ Nam sông Hậu tới Quốc lộ 91 đang được thi công (dài hơn 19km, tổng mức đầu tư trên 3.837 tỷ đồng, khởi công tháng 11/2022).

Dự án đường vành đai phía Tây Cần Thơ đoạn nối Quốc lộ 91 đến Quốc lộ 80 được đơn vị tư vấn đưa ra 4 phương án xây dựng, với điểm giao Quốc lộ 91 tại phường Thới Long, điểm giao với Quốc lộ 80 tại xã Vĩnh Trinh.

Đơn vị nghiên cứu đề xuất chọn phương án trước mắt đầu tư quy mô bằng đoạn tuyến đang thi công, nhưng giải phóng mặt bằng toàn bộ phần đất quy hoạch mặt đường hoàn chỉnh để mở rộng sau này. Với phương án này, trước mắt giải phóng mặt bằng nền đường rộng 80m, trong đó thi công trước 22m (2 làn đường, mỗi bên 11m), đất dự trữ giữa 41m. Chiều dài tuyến khoảng 16,7km, có 6 nút giao, tiêu chuẩn đường cấp III, tốc độ thiết kế 80km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 2.500 tỷ đồng, chi phí xây dựng gần 4.400 tỷ đồng. Phương án này cũng có chi phí đầu tư thấp nhất trong 4 phương án đề xuất của tư vấn.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị, tư vấn để các bên liên quan tiếp tục hoàn chỉnh phương án của dự án, báo cáo UBND Thành phố. Các phương án cần xem xét tính tối ưu, rẻ nhất nhưng phù hợp quy hoạch của Thành phố sau hợp nhất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: CK

Ông Hòa cũng lưu ý, phương án tuyến cần rút gọn còn 2 phương án để so sánh, xác định đường đô thị hay đường đồng bằng.

Đặc biệt, ông Hòa yêu cầu tư vấn phải tính phương án bồi thường, tái định cư sát thực tế, đúng chính sách hiện hành. Tránh tình trạng tính cao hơn so với thực tế, sau phải điều chỉnh giảm và ngược lại thấp quá sau này phải tăng vốn (như dự án mở rộng Quốc lộ 91 đang phải giảm vốn hơn 3.000 tỷ đồng, còn dự án cải tạo 5 nút giao lại thiếu vốn do tính toán sai - PV).