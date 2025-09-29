Phó Chủ tịch nước: Thi đua yêu nước phải là động lực vượt khó, gắn bó với tổ chức

TPO - "Thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải là động lực vượt khó, gắn bó với tổ chức và cống hiến cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới", Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước năm 2025 lần thứ I của tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 29/9, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I (2025-2030) với chủ đề “Thi đua đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng, chung sức đồng lòng, xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững".

Dự Đại hội có bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cùng 553 đại biểu đại diện cho các gương điển hình tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực của tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đại hội.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Lâm Đồng đã lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực thúc đẩy tỉnh vượt khó, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Toàn tỉnh có hơn 360 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân, Huy chương, danh hiệu thi đua, giải thưởng, danh hiệu vinh dự Nhà nước; hơn 500 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hơn 32.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh, cùng các hình thức biểu dương, tôn vinh khác.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Lâm Đồng trong 5 năm qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, tỉnh Lâm Đồng có vị trí địa chính trị quan trọng, có tiềm năng về tài nguyên, văn hóa và con người để phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, tỉnh cũng đối mặt nhiều thách thức, nhất là địa bàn rộng, trong khi nhân lực chất lượng cao còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đổi mới toàn diện công tác thi đua, khen thưởng theo hướng 'người thật, việc thật, kết quả thật, hiệu ứng lan tỏa thật'; kịp thời phát hiện, tôn vinh gương người tốt, việc tốt.

"Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải là động lực vượt khó, gắn bó với tổ chức và cống hiến cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng khẳng định, phong trào thi đua ở các cấp đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh, từ biên cương đến nơi đảo xa.

"Đại hội sẽ bàn giải pháp tổ chức phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2025-2030, tập trung trí tuệ, quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I", Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước trao tặng 200 suất quà cho học sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho 4 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước cũng trao tặng 200 suất quà cho 200 học sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.